Esteban Paz: “Barcelona, Emelec y Liga de Quito somos los equipos que subvencionamos al resto”

Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, reflexionó sobre las decisiones tomadas por el Consejo de Presidentes de la LigaPro sobre el sistema de campeonato y los ascensos y descensos. Según el directivo albo, no era prudente aumentar el número de equipos como estaba previsto hasta antes del inicio de la pandemia del coronavirus.

Paz, en entrevista con Mundo Deportivo, argumentó la decisión tomada. “Cuando se tomó la decisión de subir a 18 o 20 equipos, en diciembre (del año pasado), se estaba analizando la posibilidad de incrementar el torneo a 20 y los que sobraban de la Serie B, los seis equipos restantes, pasaban a la Federación. La FEF decidió no aceptar esos seis clubes de forma abrupta y los equipos de la Serie B se vieron afectados”, detalló.



A pesar de los argumentos financieros que presentó Nassib Neme, de Emelec, en el último Consejo de Presidentes, aumentar el número de clubes no pasó. “Los tres equipos que más recibimos somos Barcelona, Emelec y Liga de Quito”, dijo.



El directivo detalló como es el reparto del dinero por derechos de televisión. “El 50% se reparte a todos por igual, y el otro 50% por conceptos de taquilla y por la ubicación en el escalafón de los últimos 5 años. Básicamente los 3 estamos en el mismo rango. Somos los equipos que subvencionamos al resto”, sostuvo Paz.



Paz defendió que el torneo de este año finalice con el mismo formato. “Podemos generar más recursos si se genera un torneo atractivo. Creemos que el Plan A es con el que se debería retomar el campeonato primero por justicia deportiva y si ya se abren los aeropuertos, retomar el Plan A me parece lo justo. El Plan B es sectorizar por regiones”, manifestó Paz.