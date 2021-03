Esteban Paz lamenta haber votado a favor en el 2018 para que se aumenten los equipos en la Serie A

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, se lamentó y calificó de error haber votado, en el 2018, el aumento de equipos en la Serie A con la creación de la LigaPro. Hasta ese año, el torneo se jugó con 12 clubes en la Serie A y 12 en la Serie B.

"Varios equipos advirtieron que no se debía aumentar la cantidad de clubes. Recuerdo las palabras de Santiago Morales (de Independiente del Valle), nos dejamos llevar por la sugerencia de la LigaPro de crecer de 12 a 14, luego de 14 a 16, ¡y se intentaba subir a 20!”, inició Esteban Paz en Área Deportiva.



El análisis lo hizo por la crisis que viven algunos equipos y porque siente que con el aumento de clubes no aumentaron las exigencias competitivas y lo atractivo del torneo.



“Me arrepiento de haber dado un voto favorable a que se haya incrementado el número de clubes, error radical. No tenemos la infraestructura adecuada para tener más equipos”, recalcó Paz.



Paz asegura que eso no hizo que se creciera el poder económico del campeonato. De hecho, desde su creación, hubo problemas con varios clubes tras el control financiero.



“Esto no ha hecho que los clubes crezcamos para tener más salud económica, no ha mejorado tampoco la competencia. En buena hora frenamos que se ampliara 20 clubes. Ojalá algún rato podamos regresar”, finalizó Paz.