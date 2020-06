Esteban Dreer: 'Cuando me retire volveré a Guayaquil para vivir'

LEA TAMBIÉN

"Cuando me retire, no me iré a Argentina. Vendré a Guayaquil a seguir con otros proyectos que tengo pensados para el futuro". Esta fue la declaración de Esteban Dreer, arquero de Liga de Portoviejo y exseleccionado ecuatoriano de fútbol.

El ‘Rifle’, como es conocido el arquero que fue tricampeón con Emelec, dio estas declaraciones a Radio Huancavilca. El golero argentino con la nacionalidad ecuatoriana planea quedarse en el país para implementar sus planes.



Por ahora, defiende a Liga de Portoviejo y espera con ansiedad que se reanuden los entrenamientos y los partidos de la LigaPro. Antes de la interrupción del torneo, la ‘Capira’ se encontraba en la decimocuarta posición entre 16 clubes de la Serie A.



Anticipó que su retiro pudiera ser en uno o dos años y que ya realizó el curso para ser entrenador. Sin embargo, no especificó si su plan es ser estratega tras su retiro.



Confesó que en Liga de Portoviejo no ha recibido todos los montos que le ofrecieron. Sin embargo, dijo comprender que esto ha ocurrido por la pandemia. Añadió que ha intentado que cancelen a sus compañeros.



Sobre su paso por la selección ecuatoriana, recordó en especial el partido ante Argentina, en Buenos Aires. "Para mí fue bueno porque quedamos en la historia cuando ganamos en Argentina. Siempre que estuve traté de darle lo mejor de mí".



También recordó que influyó en el rendimiento que el periodismo indicara que la Selección estaba para clasificarse al Mundial del 2018 tras conseguir 12 puntos seguidos.



“En ese momento afectó todo, recuerdo que cuando ganamos el 12 de 12 el 80% del periodismo hablaba de que ya estábamos clasificados. Eso asustó mucho la verdad"