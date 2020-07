La premisa en Liga de Quito es mantenerse con la base del equipo

LEA TAMBIÉN

Los albos intentan cerrar el capítulo de Antonio Valencia, quien salió del equipo tras una temporada en el conjunto universitario. La intención de la dirigencia es mantener la base del equipo sin contratar nuevos refuerzos, salvo algún pedido del entrenador Pablo Repetto para reforzar la primera línea de volantes tras la ausencia del ‘Toño’.

Liga no ha entablado conversaciones con Jefferson Orejuela, quien estaría más cerca de Barcelona. Según el dirigente Esteban Paz, lo lógico es seguir confiando en la gente que confío en Liga y se mantuvo en la plantilla. “Es un momento de crisis económica y tal vez no sea un buen momento para pensar o hablar de refuerzos”, dijo en Área Deportiva.



Rodrigo Aguirre tiene un año y medio de contrato con los universitarios y si hay interesados en él tienen que conversar con Liga. Sin embargo, el cuadro universitario mantiene aún una deuda con Udinese por sus derechos deportivos. Adrián Gabbarin termina contrato a finales de temporada, pero aún no se han realizado conversaciones para alargar su estadía en el equipo.



También está pendiente la renovación del contrato de Pablo Repetto por una temporada más, en el 2021. Paz mantiene conversaciones con el técnico uruguayo y con el directivo Isaac Álvarez. Lo económico, según reconoció Repetto, es el tema a resolver, aunque la negociación va por buen camino.