Liga vs. Independiente este 5 de agosto; ¿protocolos, señalización, asistencia, pruebas covid-19, transmisión por TV?

El fútbol regresa al estadio Rodrigo Paz Delgado después de cinco meses. Delegados del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y de la LigaPro estarán pendientes de cada detalles en la organización del partido entre Liga de Quito y el Independiente del Valle. El juego, programado para las 18:00 de este miércoles 5 de agosto del 2020, será un simulacro, previo al reinicio del campeonato ecuatoriano de fútbol.

Diego Castro, de LDU, contó que se debieron instalar lavamanos y señalizar espacios en el escenario de Liga de Quito. Será el primer juego para la 'U' y el segundo para Independiente del Valle desde la declaratorio de estado de excepción en Ecuador, el 16 de marzo pasado.



La cancha del estadio albo luce en mejor estado que al inicio del año. Según Castro, durante la paralización se pudo hacer el tratamiento para la recuperación del mismo. Ahora está ideal y como al DT Pablo Repetto le gusta el corte del gramado.



Así serán algunos detalles para el partido de simulacro:





La sectorización del escenario



Según el protocolo establecido por la LigaPro y aprobado por el COE Nacional, en el escenario deportivo hay 3 zonas secotrizadas. Así, por ejemplo, el área comprende la cancha y los camerinos por donde se moverán los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico. La zona azul es el espacio de la tribuna y los palcos de prensa. En cambio, el área roja son los parqueadero, y los exteriores del estadio.





La movilización de los jugadores



Independiente del Valle tiene previsto llegar al estadio de LDU en dos buses. Lo harán para que jugadores y cuerpo técnico cumplan con el distanciamiento correspondiente. Estas unidades fueron fumigadas como mecanismo de prevención. El gel y el alcohol será usados en todo momento. También los futbolistas de LDU pasarán por un estricto control.





Control del número de personas que ingresan



Según la LigaPro, no podrán ingresar mas de 224 personas. Todas las personas que ingresen al escenario deberán pasar por las pruebas para covid-19. Los pasabolas, personal de apoyo, periodistas, camarógrafos y directivos deben estar con anticipación y con el respectivo documento que certifique la realización de la prueba y que el resultado sea negativo. En el caso de un resultado positivo no podrán ingresar.





Sin saludos y con cuidado en la hidratación



Los futbolistas de ambos clubes han recibido charlas permanentes para informar cómo es el protocolo que deben respetar en los amistosos. Están prohibidos los saludos, besar la pelota o escupir en la cancha. No podrán compartir las botellas de hidratación. El distanciamiento en la banca de suplentes es otra norma estricta que se deberá cumplir.





La transmisión por televisión



La cadena GolTV, dueña de los derechos del torneo de fútbol por televisión, iniciará la transmisión a las 17:30. El personal técnico como camarógrafos, asistentes y todos los técnicos que participan en la transmisión deben presentar los resultados de sus exámenes. Tienen autorización para movilizarse en espacios determinados.