Jacinto Espinoza revela división en el camerino de Liga de Quito, antes del descenso del 2000

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El próximo 20 de noviembre de 2020 se cumplirán los 20 años del último descenso de Liga de Quito. Jacinto Espinoza, excapitán albo, reveló que hubo diferenciad en el camerino, que determinaron la pérdida de categoría.

"Fue un tema más interno que futbolístico, había mucha división, yo me siento culpable porque era el capitán del equipo y no tuve la sabiduría de enrrumbar al grupo", contó el exportero, a radio Huancavilca.



Considera que su autocrítica es justa, pues siempre se enorgullece de los campeonatos que ganó en 1998 y 1999, cuando como capitán levantó el trofeo nacional.



"No tuve la madurez de mantener unida a la plantilla. Hubo mucha división incluso de religión, que no se puede ventilar porque son cosas internas", reveló Espinoza, que recordó los pormenores del empate que consiguieron en casa (3-3), frente a Olmedo, que determinó su descenso.



Según dijo, antes del partido solo pensaban en clasificar a la etapa final, con un triunfo ante los riobambeños. No esperaban que un empate los hiciera perder la categoría.



"Pasó lo que pasó, al final tuvimos un penal, que en situaciones normales hubiera cobrado alguien mas, pero cobró quien mejor se sentía, el colombiano (Javier) Díaz y lo atajó Corosao faltando tres minutos", relató.