RCD Espanyol pide anular los descensos de la Primera División española

El RCD Espanyol, uno de los equipos descendidos a la Segunda División la próxima temporada, reclamó este lunes 3 de agosto del 2020 la anulación de todos los descensos del presente curso, que fue alterado por la pandemia del nuevo coronavirus, lo que obligó a suspender durante más de tres meses el campeonato español.

Pese a acabar último de la Primera División, el RCD Espanyol considera que las situaciones provocadas por la pandemia (jugar a puerta cerrada o futbolistas contagiados) "son irremediablemente injustas en lo que se refiere al aspecto deportivo, ya que en este final de liga no se ha competido en las mismas condiciones de igualdad que antes de la suspensión".



El equipo barcelonés también justifica su demanda en el embrollo que se ha creado en la Segunda División, donde el play off de ascenso se encuentra paralizado y sin fecha programada después de que el Deportivo-Fuenlabrada de la última jornada no se pudiese disputar después de la detección de varios casos positivos al COVID-19 en el equipo madrileño, que aspiraba a meterse en la pelea por ascender a la élite.



El Espanyol considera asimismo que "el impacto económico de la COVID-19 se va a extender a la temporada 20-21".



"Si a ello se le suma el efecto económico que implica un descenso, el castigo acumulado es devastador e injusto para los afectados" por lo que "resulta del todo inasumible que se castigue o penalice doblemente a los más damnificados".



Por todo ello, "el RCD Espanyol defiende la eliminación de los descensos esta temporada en las competiciones tuteladas por LaLiga".