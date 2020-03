España suspende todos los partidos de fútbol no profesional por el covid-19

LEA TAMBIÉN

La Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este miércoles 11 de marzo de 2020 la suspensión de todos los partidos no profesionales durante dos semanas, buscando frenar la expansión del nuevo coronavirus.

La RFEF aprobó la “suspensión de todos los partidos de fútbol y fútbol sala masculino y femenino no profesional de ámbito estatal dos semanas”, según un comunicado del organismo rector del fútbol español.



La medida no afecta a los campeonatos de primera y segunda división españoles.



“Esta decisión se adopta porque desde la RFEF debemos garantizar la homogeneidad de las competiciones de fútbol, la integridad y el necesario equilibrio competitivo”, añade la nota, recordando que “ se ha constatado que existe imposibilidad real de disputar partidos de fútbol y desarrollar entrenamientos en determinadas ciudades y/o territorios de nuestro país”.



La medida entra en vigor desde este miércoles y la RFEF también aconseja a las federaciones regionales que suspendan sus partidos.



Siguiendo estas indicaciones, la Federación Vasca de Fútbol decidió este miércoles “suspender todos los partidos de las competiciones que son de su competencia, a partir del día de hoy y hasta nuevo aviso”.



“Estas decisiones estarán sujetas a los cambios que se nos aconsejen en cada momento desde las autoridades sanitarias y deportivas”, añadió la RFEF en su comunicado.



Las medidas tomadas por la RFEF también podrían afectar a las finales de Copa del Rey y de la Reina contemplando la posibilidad de un cambio de fechas si finalmente no pudiera celebrarse a puerta abierta en los días previstos.



La final de la Copa del Rey, que disputarán el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, está prevista para el 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla.



Las medidas también podrían afectar al partido amistoso entre España y Alemania, previsto para el 26 de marzo en Madrid.