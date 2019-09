Eslovaquia llenará un estadio de niños si tiene que jugar a puerta cerrada

LEA TAMBIÉN

La UEFA sancionó a Eslovaquia con un partido a puerta cerrada, que lo cumplirá el 10 de octubre de 2019 contra Gales, una sanción que los eslovacos podrían 'saltarse' llenando el estadio de niños, informó la federación de este país este miércoles 25 de septiembre.

Un reciente cambio en la normativa de la UEFA prevé que los menores de 14 años puedan asistir a los encuentros que se disputen a puerta cerrada.



Esta solución se aplicará si no prospera el recurso que la Federación Eslovaca (SFZ) presentó ante la UEFA.



El motivo de la sanción fueron los cánticos racistas que los aficionados eslovacos cantaron contra Hungría en el partido que enfrentó a ambos seleccionados el pasado 9 de septiembre en Budapest.



La SFZ aseguró que distribuirá billetes gratuitos para el partido contra Gales.



No obstante, no hay fecha límite para que la UEFA se pronuncie sobre el recurso de la SFZ, por lo que la decisión final del organismo europeo podría llegar incluso después del partido contra Gales.