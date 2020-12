Los escenarios de Barcelona, Emelec y Liga de Quito para la última fecha de la segunda etapa del campeonato nacional

La LigaPro anunció que los partidos de la fecha 15 de Barcelona, Emelec y Liga de Quito se jugarán en horario unificado el domingo 20 de diciembre del 2020. Será el cierre de la segunda etapa y definirá las ubicaciones en la etapa y en la tabla acumulada.

Está confirmado que con la derrota de Liga de Quito ante Delfín (2-0), por la fecha 14, el torneo se resolverá con finales. Barcelona, líder del torneo, tiene la primera opción de sellar el pasaporte. Los amarillos jugarán en la última fecha ante la Universidad Católica, en Quito.



El equipo dirigido por Fabián Bustos no depende de otros resultados. Para no pasar sustos necesita sumar un punto en el Atahualpa. Sin embargo, la otra posibilidad para que se quede sin el boleto a la final es que sufra una derrota y Emelec alcance una victoria por un importante margen de goles.



Barcelona tiene 28 puntos y 15 goles de diferencia. En cambio, Emelec tiene 25 puntos y 10 goles. Matemáticamente los azules aún tienen posibilidades, pero deberá golear a Olmedo en la última fecha y esperar el tropiezo de los toreros en la capital.



¿Qué pasa con Liga de Quito? La derrota ante Delfín lo sacó de la pelea por la etapa y el sueño de ser campeón directo. En la última jornada deberá recibir a Técnico Universitario, pero saldrá con la obligación de sumar puntos para no arriesgar la localía en las finales.



Según el reglamento del torneo, el equipo mejor ubicado en la tabla acumulada de las dos etapas jugará la final definitiva como local. LDU tiene 59 unidades y 28 goles a favor. Barcelona tiene 57 unidades y 25 goles a favor en la tabla de posiciones.