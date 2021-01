El escenario para la final de la Liga Nacional de Baloncesto femenino tiene goteras; Victoria no pudo entrenarse 

El equipo de Victoria Cogarol no pudo entrenar, la mañana de este viernes 29 de enero, en el coliseo Voltaire Paladines Polo, escenario de la segunda final de la Liga Nacional de baloncesto femenino.

Victoria Cogarol de Quito y Audaz Octubrino de Machala reanudarán el partido, que corresponde al segundo partido de la final. La Federación Ecuatoriana de Básquetbol decidió que el cotejo se reanude en Guayaquil, tras los incidentes de aplazamiento que se dio en el Julio César Hidalgo, de la capital.



El plantel viajó el jueves para poder entrenarse el viernes, pero no pudieron hacerlo. “La cancha no está lista. No hubo notificación de nuestro pedido para el entrenamiento. Los tableros no están ubicados”, dijo el entrenador Patricio Ponce.



Además, se evidenció el problema de goteras que tiene el techo del coliseo. Algunos baldes con agua se encontraban en la cancha. Durante los cotejos de cuartos de final, un partido se vio interrumpido por un aguacero que cayó en Guayaquil y el agua se filtró a la cancha.



Victoria Cogarol de Quito y Audaz Octubrino de Machala jugarán el sábado 30 de enero desde las 18:00. Si gana el conjunto orense, se coronará campeón, pero si pierde, se disputará un tercer partido, en el mismo escenario, el domingo 31 a las 16:00.