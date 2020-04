Luis Escalada, Carlos Garcés y Maximiliano Barreiro mandan en el escalafón de los goleadores

LEA TAMBIÉN

Antes de firmar con Aucas, Luis Miguel Escalada se reunió con el técnico Máximo Villafañe, quien siempre se toma el tiempo de juntarse con sus jugadores y explicarles lo que quiere de ellos en la cancha.

En los últimos años, Escalada pasó a ser mediapunta, asistía a sus compañeros y solía llegar al área rival. Esa función la hizo en su segunda etapa en Emelec, en su paso por la Universidad Católica y en el Deportivo Cuenca.

Pero Villafañe le planteó el reto de volver a ser nueve, una posición en la que Escalada se hizo buena fama. “A mí siempre me gustó ser delantero de área, pero por circunstancias del juego fui retrasando mi posición. Ahora Aucas me da el chance de estar más cerca del gol”, relata -vía telefónica- ‘Pichu’ desde el confinamiento de su casa en Cumbayá. El argentino-ecuatoriano está acompañado de su esposa Nathalia y de su pequeña hija Ruffina.

Jugar cerca del área le permitirá a Escalada intentar escalar en el escalafón de máximos goleadores en la historia del campeonato local. Actualmente ocupa el puesto 17 con 115 goles, uno menos que Pedro Mauricio ‘Potro’ Muñoz. La distancia es considerable con el máximo anotador de la historia: Ermen Benítez, quien marcó 189.

El ariete está al tanto de sus indicadores. “Tengo una meta ambiciosa que espero que pueda darse: entrar en el ‘top’ 10 de la historia del fútbol ecuatoriano. Espero que pueda lograrlo”.

Escalada es el futbolista en actividad con más anotaciones. Llegó al país en el 2006 a jugar en Emelec y desde ahí se dedicó a batir a los goleros rivales. En el podio lo acompaña el delantero manabita Carlos Garcés, capitán y máximo referente del Delfín, con 84 anotaciones y Máximo Barreiro, actual jugador de la Liga de Portoviejo, quien lleva 63 goles en el torneo ecuatoriano.