Erick Ferigra y su recorrido europeo al servicio de la Selección de Ecuador

Erick Ferigra ya se mueve en la Casa de la Selección. El zaguero central fue uno de los primeros en unirse a la Tricolor. Llegó el viernes desde Italia para ponerse al servicio del DT Gustavo Alfaro, quien sorprendió a los hinchas con su convocatoria.

El joven futbolista del Torino no tiene experiencia en el país. No ha disputado un solo partido en clubes ecuatorianos y jamás vistió la casaca tricolor. Estuvo en la mira del DT Jorge Célico, para el Sudamericano Sub 20 que se jugó en el 2019, en Chile. En ese entonces, el estratega argentino aseguró que lo contactó, pero el futbolista se negó en defender los colores.

Ferigra se crío y se formó futbolísticamente en España, pero nació en Guayaquil el 7 de febrero de 1999. Al mes, sus padres decidieron probar suerte en el Viejo Continente y se instalaron en Elche.



En ese país, cazatalentos del FC Barcelona lo observaron y lo llevaron a la Masía, donde se formó como zaguero central. Antes jugaba en el Kelme CF, de Elche, donde hizo las categorías infantiles.



Desde el 2016, el tricolor se afincó en Italia para jugar por el Torino primavera. Con ese club ganó el título nacional de ese país. Su rendimiento hizo que fuera promovido al equipo principal del cuadro escarlata, donde no ha tenido tantos minutos como se esperaba.



En en el 2019 pasó al Áscoli, un club dela Serie B, donde tuvo más espacio y pudo demostrar sus habilidades como zaguero. Jugó en 13 ocasiones y luego retornó al Torino.



Su buen rendimiento en las juveniles del FC Barcelona hicieron que la Selección de España le pusiera el ojo. Pero finamente no tuvo espacio en 'La Roja'.



Ferigra ahora tiene sus chances de mostrarse. Con Gustavo Alfaro tendrá que ganarse un puesto ante futbolistas de mayor experiencia y recorrido en la Selección.