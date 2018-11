Los equipos que más invirtieron lideran la tabla

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Fútbol de Liga realizó en las últimas semanas un préstamo de USD 600 000 con una entidad financiera. El dinero servirá para el pago de salarios de la plantilla de noviembre y diciembre y cubrir otras necesidades del equipo profesional universitario.

Pese a los exigentes gastos, Esteban Paz, directivo de la Comisión de Fútbol, realiza una confesión: prefiere no jugar la final del torneo y que Liga gane la segunda etapa y se proclama campeón de forma directa. “En este caso, prefiero no tener la recuperación económica, sino la deportiva. La final puede traernos más recursos, pero lo que buscamos es ser campeones directamente”, sostiene el dirigente, sentado en su amplia oficina en el centro de Quito.



Liga es junto con Barcelona y Emelec los equipos que más invirtieron en la formación y sustento de sus plantillas en el presente torneo. Los azucenas ocupan el tercer lugar en el listado de equipos con mayor presupuesto: USD 14 millones. Barcelona presupuestó USD 20 millones y los eléctricos, USD 15,5. La brecha entre los tres equipos y los restantes nueve clubes de la serie A es evidente. El Nacional (USD 5,5 millones) e Independiente (USD 5 millones) son los siguientes en la lista.



Invertir fuertemente no siempre se traduce en títulos. De los tres candidatos fuertes del Campeonato, los albos respiran con algo más de alivio por ya estar clasificados a la final del torneo, como ganadores de la primera etapa.



El logro, conseguido a mediados de temporada, posibilitó al equipo albo clasificarse a la Copa Libertadores del próximo año y asegurar USD 1,8 millones por jugar la fase de grupos. Un porcentaje de ese dinero, según explicó el directivo Paz, irá para el grupo de jugadores que logró la clasificación al torneo continental.



Liga también tiene acuerdos con sus patrocinadores en caso de conseguir la corona, esquiva desde la temporada 2010. Habrá bonificaciones si se logra la vuelta olímpica. Si son campeones, el patrocinio en Liga tendrá un costo superior al del este año, un incremento de el 10%.



Urgencias económicas y procesos de renovación

​

La dirigencia de Barcelona mantiene sigilo sobre el déficit real del equipo. El próximo año es el último de la administración de José Francisco Cevallos y, según el directivo, el camino ha sido duro en lo deportivo y lo administrativo.



En septiembre pasado, el directivo Alfredo Cuentas sostuvo que la deuda total era de USD 27 millones más otras contingencias por USD 14 millones.



Pese a los números en rojo por las deudas, el equipo generó poderosos ingresos por mercadeo, derechos de televisión y taquillas en las últimas temporadas. En el 2016, los ingresos alcanzaron los USD 21,7 millones y el año pasado, la cifra alcanzó los USD 29 millones, según una auditoría externa realizada al equipo en marzo. En esta temporada, se proyectaron cifras similares hasta final de temporada.



El directivo Aquiles Álvarez reconoce que la plantilla de este año se armó para lograr la corona. “Tuvimos una racha muy difícil de partidos sin ganar, pero la hemos superado. Nunca dudamos que esa racha era momentánea. Ahora pelearemos por ir a la final”.



Los directivos amarillos ya proyectan la próxima temporada. Álvarez considera que el club tiene una base importante de jugadores y no necesita reforzarse tanto. Aún está en análisis la decisión de si Barcelona adquirirá el 50% del pase del delantero argentino Juan Ignacio Dinneno.



Emelec, el actual campeón del torneo, es el otro poderoso aspirante a instalarse en la final. Los eléctricos apostaron esta temporada por renovarse y mantenerse en los puestos altos de la tabla. Con la llegada del DT Mariano Soso, jugadores como Ronaldo Johnson, Marlon Mejía y Joao Rojas están en un proceso de madurez y consolidación.



Los eléctricos son segundos en la tabla de la etapa con 27 puntos, uno menos que Macará. Aspiran a superar a sus rivales en las seis restantes jornadas de la segunda fase.