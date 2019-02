Rodrigo Espinoza, vocal de la Ecuafútbol: ‘Hay que optimizar en la FEF’

LEA TAMBIÉN

El último Congreso Ordinario informó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) arrastra un déficit de USD 4,7 millones. ¿El nuevo Directorio, que usted integra, corroborra esa cifra?

Hay gente que está dedicada al aspecto financiero, un tema complicado. Esperamos contar con una cifra lo más pronto posible. Lo importante es que seamos lo suficientemente inteligentes y capaces para sacar a la Federación del hueco económico en el que se encuentra.



Pero ¿el déficit asciende a los USD 4,7 millones?

No me animaría a indicar si es menor o mayor la cifra. Eso está en análisis.

¿En ese análisis del endeudamiento se incluye una auditoría externa?

Sería el primer gran paso. Más allá de un tema de control, eso daría una idea clara del estado actual de la Federación.



¿Por qué la FEF llegó a ese endeudamiento?

La Federación está en Guayaquil. Hay mucha gente, miembros de comisiones o de tribunales, que deben viajar todas las semanas allá para las reuniones. El monto anual de esos gastos es muy grande. Hay costos de hospedaje, movilización, transporte aéreo, honorarios y dietas. ¿Hay cómo optimizar ? Estoy convencido que sí. Podemos hacer mejor las cosas gastando menos recursos.



¿Todos esos gastos generaron el endeudamiento en la Ecuafútbol?

Entiendo que las cuestiones administrativas se hicieron difíciles de cubrir con el tiempo. También hubo un problema grave en el cobro de los derechos de TV, el año pasado. Eso influyó en el tema financiero para seguir cumpliendo con las obligaciones.



Menciona la optimización de recursos para hacer más eficiente la FEF. ¿Con qué modelo administrativo pueden conseguir ese objetivo?

Hay que ser más eficientes optimizando tiempo y dinero. Esto convencido que algunas de las reuniones pueden ser de carácter personal, pero otras no necesariamente necesitan ser presenciales. La tecnología nos ayuda a no movilizarnos. Cuando se conozcan los gastos de hospedajes, dietas, honorarios y viajes se encontrará con un gasto significativo. Entonces, hay que cortar esos recursos para dedicar el dinero al fomento del fútbol ecuatoriano.



¿En qué se pueden aplicar esos recursos para fomentar el fútbol?

Esta administración tiene que ver a las asociaciones provinciales no solo como entes electorales. No se trata de que el presidente las busque solo en una elección. Las asociaciones están repartidas por el país y apoyándolas habrá éxito. Es una forma de desconcentrar la inversión. En cada provincia, la asociación puede fomentar el fútbol. La FEF puede apoyar con indumentaria, asesoría y capacitación. Así, el dinero invertido sería más productivo en esas asociaciones en vez de en las reuniones semanales de unas 80 personas, a las que se les paga hoteles y pasajes de asociaciones.



¿Cuál es el rol de las asociaciones en el fútbol?

El más importante es el fomento del fútbol. Estuve cerca del torneo de Segunda por muchos años. Ese es otro proyecto importante: hace un mejor torneo. Cada provincia tiene su torneo. Si lo mejoramos, con apoyo, habrá mejores resultados.



En Segunda se han registrado resultados de 20-0 y los clubes han preferido pagar multas a contar con un médico...

Es un torneo con 150 equipos. Entonces, hay realidades distintas. Quizás hay 10 proyectos serios y otros 10 parecidos, pero también torneos provinciales con equipos que se arman obligatoriamente para poder competir. Eso no es culpa de las asociaciones y los equipos. Es culpa de la falta de apoyo. Si la red de asociaciones es más fuerte habrá mejores torneos, más competitivos.



¿El anterior directorio no se preocupó de este problema?

Algunas cosas no se hicieron de la mejor manera. Pero ahora también es momento de felicitar a la administración anterior porque eligió al cuerpo técnico de la Sub 20 que se clasificó al Mundial. Soy testigo de que Jorge Célico tuvo giras internacionales y microciclos permanentes. La Federación Ecuatoriana de Fútbol está para muchas cosas. Comenzará el camino para tomar decisiones.



La FEF entregaba recursos de los derechos de TV a las asociaciones. ¿Lo seguirá haciendo?

Hubo el compromiso de la Federación de hacerse cargo del porcentaje que recibían las asociaciones. El apoyo no existe sin fondos. El control y la asesoría para el destino de esos fondos sería importante.



El Directorio exhibe la postura de mantener al técnico Hernán Darío Gómez para las eliminatorias. ¿El entrenador está bajo observación?

No hay dudas. Hay que respetar su proceso y ayudarlo en todo a esa selección mayor. Uno de los objetivos primordiales es clasificar nuevamente a un Mundial.