Pablo González: ‘La Quito-Últimas es la mejor 15K de Sudamérica’

¿Qué significó para usted la ÚLTIMAS 15K?

Es como que mi sexto hijo que ahora se fue de la casa. Ya no está más en mi vida. Ha sido doloroso desprenderme de esta competencia. Me voy feliz por todo lo que conseguimos en los 25 años. Empecé como barrendero de la Últimas y terminé como director general. Llegué al periódico en 1993.

¿En qué momento se convirtió en el director general de la Últimas?

Después de la edición 45, cuando doña Guadalupe (Mantilla) me invitó a su despacho y me dijo textualmente: “El Jorgito (Ribadeneira) no quiere hacer la carrera con chips. El Jorgito ya está viejito. Quiero que tú seas el director de la Quito Últimas Noticias”.



¿Cómo se da la evolución de la carrera?

Éramos un híbrido. La Últimas tenía 13,7 kilómetros. No éramos ni 10, ni 15, ni media, ni maratón. Era una carrera más que salía del periódico y llegaba al estadio Atahualpa. Le dije a Doña Guadalupe que teníamos que ver la forma de hacer la carrera más larga para hacerla de 15 kilómetros. Me dijo que yo decidiera, que era el director. Desde entonces se hicieron transformaciones que hasta ahora perduran. Adapté todo lo que miré en el extranjero.



¿Cuál fue el primer paso para que la carrera se modernizara?

Lo primero que hicimos en el 2005 fue poner los chips. En el país pocas carreras tenían esta tecnología. Diego Maruri, de la DM3, ya tenía. Incluso, fue él quien nos dio el servicio. Como anécdota, en ese año le tuvimos que multar, porque pensó que la pedestre no tenía la acogida que nosotros anunciábamos. Pensaba que por publicidad decíamos que era para 3 000. Tuvimos 5 000 inscritos y nos tocó traer chips en maletas, desde Suiza.



¿Esto hizo que la Últimas sea ejemplo para el atletismo en el país?

No solo por la tecnología, sino por la organización. Fuimos los primeros en todo. En entregar un kit completo a los atletas, en entregar un auto, en correr con camisetas de un mismo color, en tener indumentaria diferenciada para hombres y mujeres. Somos miembros de la AIMS (Asociación Internacional de Carreras y Maratones de Ruta) desde el 2010. Fuimos los primeros en ser transmitidos a nivel internacional por ESPN. Trajimos la llama de Maratón y somos hasta la fecha el único país de Iberoamérica en haberla albergado unos días.



¿Cómo logró poner a la Últimas en el calendario mundial de carreras?

Estamos como la mejor 15K de Sudamérica. La San Silvestre tiene 86 años de vida, pero se descuidaron. Dejaron de hacerla el 31 de diciembre a la medianoche. Ahora la superamos en importancia, en cantidad de premios, en transmisión y cobertura. Además, es la carrera inclusiva más grande a escala mundial, por el número de participantes. Logramos que la carrera sea rentable.



¿Fue complejo que la AIMS se fijara en la Últimas 15K?

Sí. Somos un país pequeño y en Quito no hay una maratón oficial de la ciudad. La última vez que se la hizo fue hace cuatro años y luego desapareció. No había una competencia símbolo y el país no era tan atractivo para la AIMS. Pero ahora la 15K es el símbolo del atletismo en Ecuador, producto de un trabajo en la que se han esforzado muchas personas.



¿Hubo algún pendiente que le faltó hacer para mejorar la pedestre?

El año anterior luchamos para tener una calificación especial llamada ‘Bronze Label’. Los requerimientos son altos para nuestro medio. Fue una de mis tareas inconclusas. Uno de los requisitos es tener todo el recorrido vallado, pero no había tantas en la ciudad. Ese debe ser el principal gran reto para el nuevo director de la carrera. Pero con todo lo que hemos hecho le dejo un legado de vida a la Quito Últimas Noticias.



¿Qué se le viene a la Últimas a futuro? ¿Cuál es el camino que debe seguir?

En la ciudad hay más de 100 pruebas programadas para todo el año, pero no una maratón. Creo que el reto para Grupo El COMERCIO, a mediano plazo, es evolucionar la pedestre a una maratón. Tiene que ser organizada por la gente de Últimas Noticias. Si no lo hace la empresa, alguien más lo hará. Hay un nicho que está flotando y una oportunidad. Ahí está el futuro de la carrera. La tendencia mundial obliga a que las carreras crezcan.