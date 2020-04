‘Mayta’ Vásconez: ‘Hay dirigentes que no trabajan por el fútbol femenino’

LEA TAMBIÉN

María ‘Mayta’ Isabel Vásconez nació el 4 de junio de 1990 en Cuenca. Juega fútbol desde los 14 años. Es máster de Relaciones Públicas y Gabinetes de Comunicación. Es una volante zurda y fue seleccionada. Jugó con la Tricolor la Copa América del 2014 y el Mundial de Canadá en el 2015.

Realizó pruebas de ingreso al FC Barcelona de España. Jugó en la Segunda División española en el club Sant Andreu de Barcelona. En Ecuador jugó en Espuce. En enero viajó a Argentina para jugar por el Boca Juniors.

¿Cómo tomar este pedido de Emelec y Barcelona de no realizar la Superliga femenina este año?

Personalmente me golpeó muchísimo porque hemos trabajado por muchos años, para que el fútbol femenino crezca en Ecuador. La situación nunca ha sido fácil para nosotras. El año pasado se realizó la primera edición de la Superliga y todo indicaba que iba por buen camino, y en este momento pretenden deslindarse del fútbol femenino, lo que es una equivocación.

La dirigencia de esos clubes habla de precautelar a las jugadoras. ¿Está de acuerdo?

No, lo que se ha visto es que no hay gestión. Lo que hacen lo clubes es tomar recursos del plantel masculino y utilizar una parte para el fútbol femenino, por eso lo miran como un gasto y no como inversión.

¿El fútbol femenino en Ecuador hoy puede generar recursos propios?

Sí, el año pasado vimos que se disputaron partidos con estadios llenos. Hubo auspiciantes que querían respaldar equipos de fútbol femeninos. Este momento, por el coronavirus, hay empresas que están complicadas, pero los auspicios debieron gestionarse antes. La Superliga 2020 estuvo a punto de comenzar, se suspendió dos días antes de su apertura. Hoy no se puede poner como pretexto la falta de recursos, lo que sucede es que hay clubes que eligen a dirigentes que no gestionan y no trabajan por el fútbol femenino.

Desde su perspectiva, ¿merecen sanciones los clubes que no jueguen la Superliga?

Si no disputan el torneo nacional femenino, ellos no estarían cumpliendo con el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). No podrían tener representación internacional en las Copas Libertadores y Sudamericana, las que sí quieren seguir jugando con su equipo masculino.

¿Han recibido apoyo de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE)?

No, pero hice un acercamiento con Iván Hurtado para conversar sobre este tema en las próximas horas. Sé que hay una apertura completa de brindarnos el apoyo a los futbolistas.

Estaría de acuerdo en formar la AFE femenina?

Pero tendríamos que apalancarnos en la AFE masculina, ellos ya tienen un modelo de gestión. Podríamos funcionar en paralelo, porque ellos ya tienen experiencia.



La Superliga motivó que se abrieran escuelas de fútbol femenino, cómo impulsarlo en el país?

Sí. El fútbol femenino ha crecido muchísimo en el país y en el mundo. Tenemos más escuelas en las que las niñas aprenden desde los 4 años y adoptan cualidades y capacidades desde pequeñas. La semana pasada dirigí una capacitación para los entrenadores y directivos desde Buenos Aires. Participaron 70 personas, allí hablamos de como enrumbar un proyecto de fútbol femenino y hacerlo sustentable en Ecuador, porque queremos que más gente trabaje con nosotros.

¿Los clubes femeninos deben tener participación en las decisiones que toma la Federación Ecuatoriana de Fútbol?

Sí, porque hoy la Comisión hace lo que el presidente decide. Un grupo de clubes femeninos haremos el pedido para lograr una mayor participación en las decisiones para que no se tomen de manera unilateral. Queremos pelear por los derechos de las jugadoras y del fútbol femenino.

¿Cómo ha guardado cuarentena en Buenos Aires?

Bastante bien, estoy pasando con mi esposo Juan Carlos y mi hijo Benjamín. Teníamos muchas metas y sueños que se van a ver truncados por la pandemia. Hay que verle el lado positivo, y estamos bien, sanos y juntos con mi familia.

¿Cuáles son esos sueños que se truncaron?

No poder jugar con Boca Juniors. El libro de pases debió abrirse el 20 de marzo. Nosotros habíamos venido en enero, nos entrenamos con el equipo, cuando íbamos a debutar en la etapa decisiva el torneo se suspendió por el covid-19. La reanudación sería en agosto, cuando debemos retornar al país por el trabajo de mi esposo y porque tengo que atender mi escuela de fútbol en la que se forman y se entrenan unas 200 chicas, entre 4 y 17 años.



Jugará la Superliga en Ecuador?

Estamos en conversaciones con dos clubes. Aún no hemos definido nada.