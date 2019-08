Subsecretario del Alto Rendimiento: ‘Contamos con un equipo competitivo’

LEA TAMBIÉN

¿Las 10 medallas de oro eran el objetivo a cumplir en los Juegos Panamericanos de Lima?

Queríamos superar las siete medallas de oro que se lograron en los Juegos de Toronto y también el número total. Nos faltó una para igualar las 32 medallas del 2015. Se debe analizar la localía de Perú, que es un rival directo para nosotros en la ubicación en el tablero de medallas. El país invirtió USD 1 200 millones y nos ganó por la consecución de una medalla más de oro. Incluyó deportes favorables para ellos como el frontón peruano y el surf, que no constaron en los Juegos anteriores.



¿En el número de medallas de oro se cumplió, pero no con los deportistas que pronosticaron?

La proyección se cumplió en muchos casos. Cuando se habla de pronósticos en el aspecto técnico hay margen de +1 o -1. Un ejemplo es Lenin Preciado, campeón de judo en 2015, y esta vez logró la medalla de plata. En el aspecto técnico, él cumplió. Hicimos unos sacrificios importantes como delegación, por ejemplo, Valeria Etchever (karate), que ganó la medalla de oro en Toronto, no viajó. Se había recuperado de una lesión, pero deportivamente aún no estaba en su nivel, fue preferible que no viajara. Glenda Morejón tampoco viajó porque se entrena para el Mundial. Ella en España puso una marca de 1 hora 25 minutos y 28 segundos para los 20 km marcha. En Lima, la campeona lo hizo en 1 hora y 28 minutos. Con ellas estamos pensando para un futuro próximo, que es Tokio 2020.



¿En Triatlón, se esperaba una medalla?

La participación en el Ironman (de Manta la primera semana de julio) perjudicó la participación en Lima. En ese caso hay que analizar los procesos de preparación. En el ciclismo de ruta, tenemos un equipazo, teníamos proyectada una medalla de bronce, pero el cuarto lugar de Jhonatan Narváez está dentro de las proyecciones técnicas. Algo parecido sucedió en el Free Style con Jonathan Camacho, que hizo una primera ronda muy buena, y en la final fue cuarto, pero seguimos siendo competitivos.



Tiro tiene a Marina Pérez y Diana Durango ya clasificadas a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se va a trabajar con ellas porque el contrato con el entrenador se terminó tras la participación en Lima?

Ya hemos hablado con la dirigencia de la Federación de Tiro. Se aprobó un recurso para la contratación de un entrenador, no sé si será el mismo que les acompañó a los Panamericanos. Se acordó la compra de blancos y armas para los entrenamientos y competencias. Esta semana viajarán a Brasil para la participación en la Copa Mundo.



Andrés Montaño y Lisset Antes, campeones panamericanos en lucha, ¿qué apoyo tendrán para ir a buscar el cupo olímpico en el Mundial?

Tenemos un recurso del Plan de Alto Rendimiento (PAR) para apoyar estos viajes. Ellos y otros de deportistas están en ese proceso de buscar los cupos a los Juegos Olímpicos. Boxeo, atletismo, levantamiento de pesas, son deportes que tienen muchas proyecciones. Unos deportistas ya cuentan con planes individualizados para su preparación.



El Comité Olímpico Ecuatoriano anticipa que para Tokio 2020, Ecuador podría llevar a 50 deportistas; en Río fueron 37. ¿Es posible manejar esa cifra?

De pronto se complica porque la disciplina que más ha aportado, tradicionalmente, ha sido el atletismo. Esta vez la clasificación cambió y va a ser por ubicación en el ‘ranking’ mundial y por marca. Hoy contamos con un equipo muy competitivo.



¿Cuándo se efectuará la reunión del Comité del PAR, donde se evaluará el desempeño en Lima?

La última semana de agosto va a ser una reunión muy larga, porque se va a revisar la ubicación de los deportistas en cada categoría. También los resultados en Lima y en otros eventos como es el caso de Glenda Morejón (ganó en España, en junio).



¿Los campeones en los Juegos Panamericanos, automáticamente ascienden de categoría?

A unos les servirá el resultado para mantenerse en la categoría y otros ascenderán. Se analizará la proyección hacia Tokio 2020, pero está claro que quien fue medallista panamericano irá a competir en los Juegos Olímpicos no solo a participar.



Con Andrés Chocho (marcha), Samantha Arévalo (natación) y Estefanía García (judo) había proyección de medalla y no lo lograron. ¿Qué va a pasar con ellos?

Se analizará cada caso, pero así como van a haber ascensos van a haber algunos descensos frente a esos resultados.



¿Qué sucederá con quienes no fueron a los Panamericanos como el atleta Byron Piedra y el boxeador Carlos Mina?

La decisión la tomará el Comité, que está integrado por seis personas. Se analizarán las situaciones personales y médicas. Es uno de los puntos importantes que se deben abordar.