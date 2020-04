Jorge Célico: ‘El reinicio del fútbol está más alejado de lo que creemos’

LEA TAMBIÉN

Jorge Fortunato Célico nació en Buenos Aires, el 29 de octubre de 1961. Actualmente es el Director de juveniles de Ecuafútbol y fue seleccionador interino del equipo mayor. Ganó el Suda­mericano Sub 20 (2019) y el tercer lugar en el Mundial de Polonia.



Los jugadores de los equipos profesionales se entrenan en sus casas, pero de los juveniles sabemos poco. ¿Están entrenándose en sus lugares de origen? ¿Se pueden establecer seguimientos?

Sabemos que los entrenadores hacen videollamadas, con el sistema Zoom, pero es complicado cumplir una tarea cuando no tienes una fecha para volver. No se sabe qué va a pasar y menos en divisiones juveniles.



Usted conoce bien el fútbol ecuatoriano y el mundo de las inferiores. ¿Con qué realidad se encuentra el juvenil que volvió a casa?

Hay de todo, el espectro es muy grande. Hay chicos que encuentran en un club, la posibilidad de sobrevivencia, un sitio en el que le dan de comer y donde, además, estudia. Habrá chicos a los que se les complica volver a sus casas, por realidades duras, difíciles, pero el universo de los juveniles es tan amplio que es muy complicado generalizar. Seguro muchos están contenidos con su familia en condiciones normales. Otros no.

En este escenario hay una tendencia de clubes que piden que no se jueguen los torneos de juveniles en lo que queda del año. ¿Qué opina?

Pensar en volver ahora es muy complicado. Por las características de la enfermedad, aún no se sabe bien quién tiene el virus, el grado de contagio es muy alto. La salud tiene que estar por sobre todas las cosas. Hay que esperar una tendencia a la baja y, si se retoma la actividad, hay que hacer evaluaciones médicas, tener a los jugadores muy seguros y eso no es fácil, porque la población de jugadores juveniles es muy grande.



Además, los recursos que destinan los clubes no son grandes para mantener conceptos como la distancia social.

Los chicos viajan en un solo bus, los camerinos de los escenarios en donde se juega no van a garantizar ese concepto de la distancia social. Veo complejo el reanudar toda actividad deportiva, y mucho más en el caso de los jugadores jóvenes.

¿Cree que pueda haber torneos juveniles en lo que resta del año?

Me parece complicado, por todo lo que venimos hablando anteriormente. Ahora, también entiendo que hay unos calendarios por cumplirse, sobre todo pensando en los torneos internacionales: el próximo año, por ejemplo, según la planificación, iban a jugarse el Suda­mericano Sub 20 y el Mundial. Hay que ver si todo se atrasa, cómo se realizarán esos torneos.

¿De dónde se sacarán jugadores para la Selección, si es que no hay torneos locales?

Todo lo que podamos hablar, sigue siendo confuso. Insisto que para mí, el tema de salud es lo prioritario. La pandemia ha paralizado al mundo, ha detenido la economía. Si se paraliza la economía, ¡cómo no se puede frenar el fútbol!



Una de las cuestiones centrales, luego de la cuarentena, es adaptarse a las nuevas normalidades. En el caso del fútbol, ¿qué cambios espera?

Hasta que no exista una vacuna o hasta que gran parte de la población mundial no consiga ser inmune, creo que nuestra realidad va a estar marcada por el alejamiento social y por este temor a contagiarnos. En esta nueva normalidad, los controles van a ser fundamentales.

¿Controles médicos?

Por supuesto, para determinar quién porta el virus, quiénes son personas asintomáticas... y todas las prevenciones necesarias para que la actividad del fútbol pueda hacerse con relativa tranquilidad. Los clubes tendrán que invertir en estos cuidados, en chequeos y pruebas para detectar los síntomas.



La realidad también estará marcada por partidos sin público.

(Interrumpe) ¡No hay nada más feo que un partido sin público! Siempre he pensado que nosotros desarrollamos una idea de juego pensada para que la gente lo mire, lo disfrute, se sienta feliz de pagar un boleto para ver lo que hacemos. Pero en este contexto, hoy más que nunca la gente se quedará en casa. Me da la sensación de que el reinicio del fútbol será más alejado de lo que pensamos.

Habló hace un momento del Sudamericano Sub 20, en donde la Selección defenderá su título. ¿Cómo cambió la pandemia su planificación?

Nos alteró todo, nos cambió los planes de forma definitiva. Con la Sub 20 hicimos dos microciclos consecutivos y teníamos uno tercero que era más largo e importante para nosotros.



El microciclo iba a coin­cidir con la fecha FIFA e iban a traer a juveniles que están en el exterior.

Exactamente, y por ello era un espacio de trabajo largo e importante. Después teníamos previstos dos o tres microciclos más hasta junio: estábamos haciendo gestiones para estar en el torneo Esperanzas de Toulon e ir al certamen de La Alcudia en España y a una gira en Argentina.

Con la Selección Sub 17, ¿también se alteró bastante el cronograma?

La Sub 17 estaba a punto de viajar a Chipre para un torneo amistoso. Estaban listas las visas, los pasajes, pero se canceló, por la cercanía de Chipre con Italia, en donde estaba, en ese momento, el epicentro de la pandemia. Así, el virus nos ha ido trastocando algunos planes.



¿Siente que en esta paralización existan jóvenes talentos que puedan perderse y no volver a jugar?

Yo creo que la crisis puede generar una oportunidad para que más chicos se adueñen de puestos en planteles de Primera. Me explico: habrá clubes que no podrán sostener a sus extranjeros por la crisis y den paso a los jóvenes. Es una opción.



¿Ha mantenido contacto con Jordi Cruyff y su equipo de trabajo?

Desde que se fue del país, no. Cuando estuvo aquí, junto a sus colaboradores, coincidíamos mucho en la Casa de la Selección y teníamos un diálogo fluido. Sí hablo con Antonio Cordón, que se quedó en Quito.