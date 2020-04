El entrenamiento en casa mantiene activas a las seleccionadas que militan en el fútbol del extranjero

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Liga Española entraba a la etapa de definiciones cuando apareció el covid-19. Kerly Real, Mayra Olvera, Ligia Moreira y Joselyn Montaño, que pertenecen a equipos de fútbol de Segunda Categoría, tuvieron que quedarse en la península Ibérica a la espera del fin del confinamiento y que el torneo se reanude.

“Aún no sabemos qué va a pasar. Hay la propuesta de que el torneo culmine tal como está, pero otros clubes quieren que el torneo se retome”, detalla desde Córdoba Kerly Real. Las cuatro futbolistas, que han sido seleccionadas nacionales y mundialistas en Canadá 2015, pasan la cuarentena en diferentes puntos de la geografía española.



Kerly Real juega en el Córdoba FC, Mayra Olvera en el Real Sporting de Gijón, Ligia Moreira en el Real Oviedo y Joselyn Montaño en el Badajoz. Real siente ya un poco de agobio. Los primeros días aceptó con mucho optimismo la cuarentena, pero ahora ya siente cansancio. “Extraño mi vida, jugar”, dijo desde Córdoba la futbolista de 22 años.



Este año se afianzó en la formación titular del Córdoba FC. Jugó los 90 minutos de los 22 partidos que disputó su club. “Íbamos en noveno lugar y quedaban aún nueve fechas por disputarse. Hace 55 días fue el último partido que jugamos”, se lamenta la delantera.



Este confinamiento lo pasa con su compañera Elena Muñoz. Juntas cumplen con el entrenamiento que envía el cuerpo técnico del club y luego intercambian recetas. “Hemos hecho cebiche y también bolón con bistec de carne. Ella me ha enseñado a preparar la tortilla española con espinaca”.



En el tiempo libre que le queda por la tarde se ha interesado por buscar cursos de entrenador o director deportivo. “Me atrae la idea de trabajar en las divisiones formativas. Cuando llegue el retiro no quiero alejarme del fútbol”, añade Real, que juega por segunda temporada consecutiva en el Córdoba. Antes lo hizo en el Málaga.



También ha tenido tiempo para revisar los videos de los partidos de la selección de Ecuador femenina cuando se clasificó al Mundial del 2015. Ella formó parte de ese plantel, cuando tenía 17 años.



Joselyn Montaño forma parte del Badajoz desde febrero pasado. Es jugadora del primer plantel y directora de las divisiones formativas. El 2019 dirigió a Barcelona de Guayaquil en la Superliga femenina, pero este año, con el cambio de directiva, la renovación de su cargo no se dio.



Se marchó a España donde guarda una cuarentena muy activa. Ha sido instructora en varios cursos de capacitación para entrenadores de fútbol femenino tanto de Ecuador como de España, por Internet.



Le gusta preparar con minuciosidad sus charlas así como cumplir con sus sesiones de entrenamiento. Su espíritu jovial aflora en las redes sociales, donde publica videos de sus entrenamientos y también de los platos que prepara, que están generalmente llenos de vegetales.



El pasado 5 de abril pasó su cumpleaños en el departamento que le facilitó el club, y donde recibió los mensajes y videos desde Guayaquil, de su familia y amigos.



Quien tiene una comunicación a diario con su familia de Los Ríos es Mayra Olvera, volante de marca del Sporting de la ciudad de Gijón, en Asturias, al norte del territorio español. El club al que pertenece Olvera ha pedido a sus jugadoras, además de entrenarse por su cuenta, no salir de sus viviendas para evitar a toda costa un posible contagio.



Ligia Moreira, capitana de la selección nacional, forma parte del Real Oviedo y también pasa la cuarentena en Asturias. Comparte el confinamiento con la guardameta del equipo, la japonesa Kanae, y la delantera paraguaya Gloria Villamayor.



Con sus dos colegas, la jugadora ecuatoriana pasó su cumpleaños, el pasado 20 de marzo, pero aquel día especial también recibió el cariño de su familia, que le envió mensajes desde Guayaquil. Aguarda la culminación del aislamiento, pues debe conversar con la dirigencia sobre su continuidad con el equipo.