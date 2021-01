Los entrenadores de primera categoría escogieron a los mejores jugadores de la LigaPro 2020

Javier Burrai fue el arquero más votado en la elección de los mejores futbolistas del 2020, en una encuesta realizada por DIARIO EL COMERCIO, entre los entrenadores y miembros de los cuerpos técnicos de los clubes de Primera Categoría.

Al igual que cada año, este Diario consultó con los profesionales para escoger a los futbolistas más destacados de la LigaPro durante una temporada irregular, en la que hubo una larga paralización a causa del covid-19.



Fueron seis categorías y 28 los profesionales consultados, que pertenecen a los 16 clubes de la serie A, 10 de la Serie B y los dos que ascendieron de la Segunda Categoría.



Burrai, campeón con Barcelona, fue la figura en la definición del título ante Liga de Quito, en la tanda de penales, en el estadio Rodrigo Paz. Los jugadores amarillos fueron los favoritos en la encuesta y ganaron en tres de las seis categorías consultadas.



Estos fueron los resultados de la votación:



Mejor Arquero: Javier Burrai, de Barcelona, consiguió 21 puntos y se quedó con el primer lugar, seguido por Adrián Gabbarini de Liga de Quito, con seis votos y Rolando Silva de Orense, con uno.



Mejor Defensa: Williams Riveros, también del equipo torero, fue el más votado, con 12 puntos. Moisés Corozo de Liga de Quito fue segundo, con seis votos y el tercer lugar fue para Byron Castillo, con tres. Otros considerados fueron Franklin Guerra, Aníbal Liguizamón, Alan Aguirre, Luis Segovia, Darío Aimar y Angelo Preciado.

El defensa de Barcelona, Williams Riveros salió golpeado en el partido de los toreros ante Técnico Universitario. Foto: Barcelona SC

Mejor volante: Otra vez un barcelonista se quedó con el primer lugar. Damián Díaz fue el ganador de la categoría, con nueve votos. El segundo puesto fue para el uruguayo Sebastián Rodriguez de Emelec, con cinco puntos, y el tercero para Víctor Figueroa de Aucas, con cuatro. Otros considerados fueron Lucas Villarroel, Steven Tapiero y Nixon Molina.

Damián Díaz festejando el gol que convirtió en la tanda de penales ante Liga de Quito. Foto: Barcelona SC

Mejor delantero: El ganador indiscutible fue Cristian Martínez, de Liga de Quito. Sus 24 goles en la LigaPro le adjudicaron 20 votos de los entrenadores. Gabriel Torres de Independiente del Valle tuvo cuatro puntos, Jonatan Álvez dos, mientras que Facundo Barceló y Jánner Corozo se quedaron con uno cada uno.

Liga de Quito visita a River Plate por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Julio Estrella/EL COMERCIO

Jugador revelación: El premio fue para Moisés Caicedo, de Independiente del Valle. El jiven jugador que debutó con la selección ecuatoriana ganó la elección con 19 votos. Jordy Alcívar obtuvo cuatro votos, Angelo Preciado y Aaron Carabalí dos y uno para José Carabalí.

Moises Caicedo podría cerrar su fichaje con el Manchester United. Foto: Ind. del Valle

Mejor legionario: Ángel Mena, que se coronó como campeón con el León mexicano, fue elegido como el mejor jugador ecuatoriano en el exterior, con 23 votos. Pervis Estupiñán y Felipe Caicedo obtuvieron dos puntos y Washington Corozo uno.

Ángel Mena fue figura en el título que consiguió León en la liga mexicana. Foto: Internet

Estos fueron los profesionales consultados:



Fabián Bustos – DT de Barcelona

Juan Rescalvo – AT de Emelec

Pool Gavilánez - DT de Guayaquil City

Marcelo Cabezas – PF de Liga de Quito

Guillermo Duró – DT de Dep. Cuenca

Frank Trujillo (AT) – AT de Independiente del Valle

Patricio Lara – DT de Orense

Horacio Montemurro – DT de Delfín

Francisco Correa – AT U. Católica

José Hernández – DT Tec. Universitario

Juan Carlos Ávila – AT Macará

Darío Tempesta – DT Aucas

Ricardo Dillón – DT Mushuc Runa

Geovanni Cumbicus – DT Olmedo

José Villafuerte – DT El Nacional

Pablo Trobbiani – DT Liga de Portoviejo

Juan Carlos León – DT Nueve de Octubre

Fabián Frías – DT Manta

Miguel Bravo – DT América de Quito

Washington Espinoza – DT Atl. Porteño

Franklin Salas – DT Chacaritas

Oswaldo Morelli – AT Gualaceo

Yuri Solano – DT Ind. Juniors

Héctor González – DT Atl. Santo Domingo

Luis M. Garcés – DT Fuerza Amarilla

José Erazo – AT Santa Rita

Luis Espinel – DT Cumbayá

David Quiroz – AT Guayaquil Sport