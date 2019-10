Seleccionador de los All Blacks rechaza acusaciones de 'espionaje' a Inglaterra

LEA TAMBIÉN

El seleccionador de los All Blacks Steve Hansen rechazó este jueves 24 de octubre de 2019 las acusaciones de espionaje procedentes del equipo de Inglaterra, antes de la semifinal de la Copa del Mundo que enfrentará a ambas potencias del rugby el sábado 26 de octubre de 2019.

“Eddie (Jones, seleccionador de Inglaterra) y yo sabemos que en el amor como en la guerra todo está permitido. Y Eddie sabe que en tiempo de guerra (los medios) tienen que dar un poco de distracción”, declaró un sonriente Hansen en conferencia de prensa.



Hansen calificó a su homólogo de Inglaterra como “un buen chico” y “muy buen entrenador”, recordando que Jones no nombró explícitamente a los neozelandeses en el caso de la cámara encontrada grabando el entrenamiento. “No dijo que fuésemos nosotros, se cuidó de no decirlo”.



El miércoles, John Mitchell, entrenador de la defensa de Inglaterra y antiguo seleccionador neozelandés, insinuó que los All Blacks se hallan detrás de la cámara que filmó el entrenamiento del XV de la Rosa, la víspera, antes de la semifinal de la Copa del Mundo entre los dos equipos el sábado.



“Si eso es lo que quieren hacer, si quieren prepararlo de esa forma, entonces buena suerte para ellos”, declaró a la prensa Mitchell, seleccionador de Nueva Zelanda en la semifinal del Mundial-2003 perdida ante Australia.



Las australianos estaban dirigidos en aquel entonces por Eddie Jones, el actual superior de Mitchell en la selección inglesa, quien reveló el martes haber visto una cámara filmando la sesión de entrenamiento del XV de la Rosa desde un inmueble frente al terreno de juego.