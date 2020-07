El entrenador Manuell Pellegrini dio su primera conferencia al frente del Betis y dijo que apunta a retoques del plantel 

LEA TAMBIÉN

El nuevo técnico del Betis, Manuel Pellegrini, consideró este lunes 13 de julio del 2020 que cuenta con “una base de plantilla” pero que habrá retoques en la misma, de cara a la próxima temporada cuando tomará las riendas del equipo.

“Hay una base de plantilla importante que seguramente hay que retocarla en algunos puestos” , dijo Pellegrini en su presentación oficial, tras su nombramiento el pasado jueves. Este lunes ya estuvo en cancha. El técnico chileno, que ha firmado por las próximas tres temporadas hasta junio de 2023, no quiso, no obstante, hablar de posibles salidas o llegadas.



“Estamos en un momento especial del fútbol, no va a ser un mercado muy fácil. Veremos qué posiciones podemos reforzar y que jugadores pueden salir”, afirmó Pellegrini, quien elogió a algunos de sus futbolistas como Joaquín, con el que ya coincidió cuando entrenaba al Málaga, o el francés Nabil Fekir.



Fekir “es un jugador que ha demostrado su calidad. Es una figura que me alegra mucho que esté en el plantel y estoy seguro de que su rendimiento va a seguir en alza porque tiene toda la calidad para hacerlo”, dijo Pellegrini.



El Betis tiene asegurada la permanencia en primera división a falta de dos jornadas para el final, pero no ha logrado sus objetivos de principios temporada que era luchar por puestos europeos.



El Betis “es un equipo que tiene que estar peleando por instancias europeas, lo necesita como institución y va a ser mi principal objetivo; dar ese salto en el apartado deportivo”, añadió el entrenador chileno, que se mostró feliz de volver a entrenar en España, donde ya pasó por Villarreal, Real Madrid y Málaga.



“Tenía otras ofertas, pero preferí el Betis porque creo que en el proyecto que está haciendo el club. La intención de la directiva es que el club siga creciendo y quería aportar mi experiencia en el fútbol para ayudarlos”, concluyó Pellegrini