El entrenador de la Universidad Católica dio charla técnica contra el covid-19

El entrenador colombiano de la Universidad Católica, Santiago Escobar, dictó una 'charla técnica' diferente. Lo hizo mediante un video enviado por redes sociales, la mañana de este 2 de abril de 2020. El objetivo del material emitido es difundir lo que se debe hacer para ganarle al coronavirus.

"Este es el partido más importante de nuestra vida, por nuestras familias, amigos, compañeros, para ganarlo necesitamos de todos, los que están adentro y los que están en sus casas", manifiesta el DT de la Católica utilizando un tono enfático.



En dicho video, el colombiano Escobar también hace un llamado a la solidaridad con el compañero y a no desmayar hasta lograr el objetivo de triunfar. Recuerda a los jugadores que por delante está un rival muy difícil, un virus (covid-19) al que si se le da un espacio o una oportunidad será el ganador de este partido contra la pandemia mundial.



Anuncia que en estos días la estrategia debe ser diferente, exhorta a sus jugadores a estar distanciados y a jugar con pasos largos y entrelineas. Dice que de esa manera el rival no podrá hacer daño a ningún jugador ni a sus seres queridos. Resalta que se cuenta con un mediocampo de lujo, que ayudará a controlar al oponente. Ellos son médicos, policías, enfermeras, bomberos, personas atendiendo farmacias, tiendas y supermercados.



En la delantera, según el DT, para este juego contra el coronavirus, menciona a las mascarillas, los guantes, al alcohol y al gel antibacterial, insumos que atacarán al rival. "Este partido no se gana en los primeros minutos, debemos tener paciencia y sabiduría para aguantar. Este no es un partido cualquiera, es una final", exclama. Finalmente hace un llamado a la solidaridad y a acatar las órdenes y disposiciones emitidas para evitar la propagación del covid-19.