El entrenador argentino Darío Tempesta confirma que regresa a dirigir Aucas 

En un mensaje vía Wathsapp, el entrenador argentino Darío Tempesta confirmó a este Diario que regresará a dirigir a Sociedad Deportiva Aucas en la temporada 2020. Será la tercera ocasión que el DT, de 59 años, vuelva a manejar al equipo oriental. Así se confirmó este domingo 14 de junio, tras oficializarse la salida del técnico Máximo Villafañe.

Aucas no ha oficializado aún la contratación del técnico. Tempesta está en Quito porque inició el año dirigiendo al América de la Serie B y allí estuvo en dos partidos con el equipo 'Cebollita'. Se espera que en las próximas horas se conozca quiénes acompañarán a Tempesta en su cuerpo técnico.



Tempesta dirigió al Aucas en la Serie B en el 2017. Allí logró el ascenso a Primera. Sin embargo, después de conseguir el objetivo, en noviembre de ese año, la directiva de Danny Walker decidió no ratificarlo. En el 2018 pasó a dirigir a Liga de Portoviejo donde solo estuvo medio año.



Aucas, en Primera, apostó por Luis Soler, pero tampoco duró. A mediados de ese 2018, Tempesta volvió al club oriental, tras un interinazgo de Gustavo 'Potro' Figueroa. El cierre del 2018 no fue tan alentador para Tempesta porque se quedó consiguió la clasificación al repechaje, pero se quedó sin el cupo a la Copa Sudamericana en el último partido ante Mushuc Runa en el estadio Gonzalo Pozo.



Tras esa decepción, Tempesta trabajó en la estructuración del equipo 2019. Sugirió nombres en diciembre del 2018 para la plantilla oriental, pero la directiva decidió no confiar en el argentino y se quedó fuera. Asumió Eduardo Favaro.



El peregrinaje de entrenadores también sumó a Gabriel Schürrer el año pasado y continuó con Villafañe. Ahora Tempesta será el séptimo técnico en 30 meses. Solo ha logrado una clasificación a Sudamericana en los últimos tres años.



Los números de Tempesta son positivos en las dos ocasiones que estuvo al frente del club. En el 2017 dirigió 38 partidos y consiguió 21 triunfos, ocho empates y 9 derrotas. En cambio, en la A, el segundo semestre del 2018 dirigió 16 partidos, ganó 8, empató 2 y perdió seis.