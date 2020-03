Las entradas para el partido Liga vs. River Plate se venden en dos puntos

LEA TAMBIÉN

La venta de entradas para el encuentro entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y River Plate de Argentina continúa este martes 3 de febrero en el estadio Rodrigo Paz y en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Las entradas se distribuyen desde las 10:00 hasta las 17:00.



La dirigencia de los albos esperaba que los boletos se agotaran desde que empezó la venta, el lunes. Sin embargo, no ha existido una elevada demanda. En el momento, se han vendido unos 18 000 tickets: 5000 entradas sueltas, 8 000 tarjetahabientes, 4 000 dueños de suite y 1 000 dueños de palcos.



La general cuesta USD 15; tribuna, USD 25; y palco USD 50. Los niños podrán obtener un boleto gratis siempre y cuando estén acompañados de un adulto y presenten un ticket del compromiso ante Independiente de Valle.

Las personas con discapacidad y de la tercera edad tendrán un descuento en el boleto si presentan el carné del Conadis o la cédula de identidad.

Marcelo Valencia, jefe de taquillas, mostró su preocupación porque la demanda no ha sido la esperada. “Tal vez por el brote del coronavirus no ha existido interés de otros partidos”, expresó en una entrevista a la radio Área Deportiva.



Si hoy no se agotan los boletos, se distribuirán también mañana -4 de marzo- en las ventanillas del estadio Rodrigo Paz.



El encuentro está pactado para el miércoles 4 de marzo, a partir de las 19:30, en la Casa Blanca. El partido corresponde al grupo D, en el debut de ambos planteles en la Copa Libertadores de América.



River Plate vendrá sin su entrenador Marcelo Gallardo, por una complicación médica. Además, vendrán jugadores suplentes, puesto que los titulares se reservarán para el duelo ante Tucumán, donde el equipo aspira a conseguir el título de la Superliga de Argentina.