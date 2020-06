Enrique Saverio, la promesa tricolor que hace dupla con Luis Suárez en los entrenamientos del FC Barcelona

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El atacante Javier Enrique Delgado Saverio forma parte de una nueva camada de futbolistas ecuatorianos que se están abriendo paso en Europa. A sus 19 años milita en uno de los clubes más grandes del ‘Viejo Continente’, el FC Barcelona.

‘Kike’ Saverio, como es conocido el tricolor en filas blaugranas, nació el 19 de junio de 1999, en Ecuador, pero creció en España. Según los registros de la página web del conjunto español, llegó a la Masía en la temporada 2015/16 procedente de la UE Cornellá.



Ahí comenzó su carrera en el Juvenil B, donde ganó la liga en la temporada 2016/17. El plantel era dirigido por Quique Álvarez.



En ese equipo coincidió con los mediocampistas Riqui Puig y Monchu, el extremo Álex Collado y el defensa Óscar Mingueza, quienes más tarde también serían sus compañeros en el Barcelona B.



Para el 2017 pasa a conformar el Juvenil A. Aunque su rendimiento se vio condicionado por una complicación muscular, disputó tres partidos en la UEFA Youth League, donde un marcó un gol en la victoria 5-0 frente al Olympiacos.



En el Barcelona B juega desde mediados del 2018. Durante su primera temporada sumó 724 minutos en 17 partidos, siendo titular en siete de ellos. También marcó un gol. La página oficial del conjunto 'Culé' destaca al ecuatoriano como un “extremo puro”.



“Controla y define con las dos piernas. Saverio también destaca por su desequilibrio en ataque y para encarar constantemente a la defensa. Domina los espacios, pero también el juego posicional. Es rápido y vertical, mantiene una buena relación con el gol. Además, puede jugar en cualquiera de las dos bandas del ataque”, señala el portal.



Su desempeño con la escuadra B lo catapultó al primer equipo. ‘Kike’ debutó con el primer plantel en un cotejo amistoso frente al Colonia, de la mano del exentrenador Ernesto Valverde, en noviembre del 2019.



Quique Setién, actual entrenador del club, lo incluyó en la lista oficial para jugar los octavos de final de la Liga de Campeones. Además, también lo convocó con el resto del plantel a los entrenamientos de cara al reinicio de la liga española, luego de la paralización por la pandemia del covid-19.



La mañana del sábado 6 de junio del 2020, Saverio marcó un gol en el entrenamiento, según detalló Mundo Deportivo. El tricolor acompañó al uruguayo Luis Suárez y al español Álex Collado en el ataque, como parte del equipo amarillo que ganó 3-1 al equipo gris en un cotejo amistoso.



Debido a su presente y prometedor futuro, podría ser tomado en cuenta por Jordi Cruyff, DT de Ecuador, para el proceso eliminatorio rumbo a Catar 2022.



Saverio posee doble nacionalidad. En el 2018 fue convocado a los entrenamientos de la sub 19 de España. Sin embargo, en un video en vivo desde Instagram, el ariete señaló su deseo de jugar para la ‘Tri’:



“Ya he jugado para la selección en categorías inferiores, pero me gustaría jugar en la selección mayor”, señaló durante la transmisión.



Próximo a cumplir 20 años, la continuidad de ‘Kike’ Saverio en el Barcelona está en duda. Su contrato con los culés vence el 30 de junio del 2020. El mismo contempla una cláusula de salida de USD 56,5 millones, según detalla la página web del plantel.



De acuerdo con el medio español Sport, las negociaciones para renovar su vínculo están estancadas. El mismo medio señala el interés del Borussia Dortmund de Alemania y del Leicester City de Inglaterra en contar con el extremo ecuatoriano.