Enner Valencia: ‘Estamos en una final y trataremos de ganarla, sin importar el rival’

El delantero internacional ecuatoriano Enner Valencia, autor de uno de los penaltis con los que los Tigres de la UANL consiguieron la victoria por 5-3 ante las Águilas del América, tras haber empatado a 2-2 en el tiempo reglamentario de la semifinal de la Leagues Cup, dijo que el objetivo había sido llegar a la final y que ahora estaban listos para ganarla.



"Sabíamos que el partido ante el América iba a ser muy difícil, pero también teníamos confianza que podríamos conseguir la victoria, eso fue lo que sucedió, ahora estamos en la final y trataremos también de ganarla", declaró Valencia al concluir el partido.





El delantero ecuatoriano, que marcó el segundo gol en la tanda de penaltis, reconoció que no los habían practicado antes del partido porque pensaban que podían ganarlo en los 90 minutos.



"Lo importante es que al final pudimos sacar también la tanda de penaltis y quedarnos con el triunfo", comentó Valencia. En cuanto al partido, esta vez de la Liga MX, que el sábado 24 de agosto de 2019 van a volver a disputar frente a las Águilas, Valencia admitió que se trataba de dos rivales muy "difíciles", como había quedado demostrado en el duelo de la Leagues Cup.



"Los partidos entre ambos equipos se han convertido en algo muy bueno para el fútbol y hay que seguir aprovechando este momento. Ahora hay que pensar en el próximo en nuestra casa y conseguir los tres puntos", destacó Valencia.



En cuanto a qué preferencia podría tener para la final, Valencia, que todavía no conocía la clasificación del Cruz Azul, que ganó 2-1 al Galaxy de Los Ángeles, de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), señaló que le era igual.



"Nosotros estamos y cuando lo consigues no tienes que ver con quién te puedes enfrentar de rival, el que se venga será al que hay que ganar", agregó Valencia.