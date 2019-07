Énner Valencia aclaró que no estuvo en el piso 17 en el hotel de Brasil

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no revela los nombres de los seis futbolistas involucrados en el supuesto escándalo del piso 17 en la Copa América.

Francisco Egas, el presidente de la FEF, se cuida en dar detalles de lo que se ha logrado averiguar hasta el momento. La FEF resolvió pedir los videos al hotel donde se concentró Ecuador después del empate con Japón y quedar eliminado.



No se conoce sí ya tienen lo videos, pero hay más luces de lo ocurrido. La noche del 9 de julio del 2019, Énner Valencia, el capitán de la Selección en dos partidos de la Copa América, se pronunció en una entrevista con el programa Debate Fútbol en DirecTV sobre lo ocurrido y descartó haber estado en el piso 17 con sus compañeros en los actos de indisciplina revelados.



“Me enteré que estaba en una lista (supuesta lista del Piso 17). Yo estaba hospedado en el piso 18. Después del partido con Japón, cené y me encerré en mi cuarto hasta el día siguiente”, comenzó precisando el delantero del Tigres de México.



Respaldó el trabajo grupal y enfatizó en algo: “en su momento hablaremos lo que pasó (en el piso 17), pero por ahora debe quedar a la interna”, argumentó.

Topó un tema delicado: los premios económicos en la Selección. “Lo de los premios no es de ahora, es de siempre. Yo nunca tuve la oportunidad de arreglar premios. Eso ya estaba arreglado. El premio de la Copa América lo da la Conmebol, no la dirigencia y le corresponde, en parte, a los jugadores. Ahora, hagamos algo: Que no nos den premio económico a jugadores, pero ¿A dónde va?, Propongo que el dinero vaya a una fundación”, cuestionó.



Aunque respaldó la continuidad de Hernán Darío Gómez y dijo que apoyan al ‘Bolillo’ dejó en claro que “será la decisión de la dirigencia. Si ellos piensan que es momento de cambiar (al DT), ellos sabrán tomar la mejor decisión”, añadió.



Al ser consultado sobre lo ocurrido con Renato Ibarra fue cauto:"El tema de Renato Ibarra fue un tema de él y del profesor", concluyó. Terminó contando que está feliz porque será papá y porque espera continuar triunfando en el Tigres de México.