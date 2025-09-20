Una jornada decisiva en la Premier League para el Chelsea tiene como protagonista a Moisés Caicedo. El volante ecuatoriano y su equipo visitan al Manchester United en Old Trafford durante este sábado 20 de septiembre del 2025.

Manchester United, dirigido por Ruben Amorim, afronta el compromiso con urgencia. Después de una derrota contundente en el Derbi ante Manchester City y un inicio de campaña irregular, con una solo victoria en cuatro compromisos.

Chelsea, por su parte, llega con un pie más firme: invicto en la Premier League hasta ahora, aunque con solo dos empates y dos triunfos dentro del certamen. A su vez, el equipo de Enzo Maresca cayó en su último partido de Champions League ante el Bayern Múnich.

Para el nuevo partido, Moisés Caicedo llega en un buen momento individual y con buenas sensaciones tras su último cotejo en la Premier League. Allí, este logró anotar ante el Brentford en un partido que terminó en empate de 2-2.

Chelsea y Moisés Caicedo buscan recuperarse tras una derrota continental

En su más reciente compromiso -antes de enfrentar al Chelsea– el mencionado ante el Bayern por Champions, los ‘blues’ cayeron de forma contundente. La escuadra alemana se impuso de manera contundente en el estreno del certamen con un marcador de 3-1.

En aquel partido, Moisés Caicedo cometió un penal, pero se redimió. El ecuatoriano participó activamente en el armado de la jugada que puso el empate transitorio para el equipo, sin embargo, luego cayó el triunfo de los bávaros.

Alineaciones de Manchester United vs. Chelsea

Manchester United: Altay Bayindir (arquero); Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw, Patrick Dorgu (defensas); Casemiro y Bruno Fernández (volantes); Byran Mbeumo, Benjamin Sesko, Amat Diallo (delantero).

Chelsea: Robert Sánchez (arquero); Marc Cucurella, Trevor Chalobah, Wesley Fofana, Reece James (defensas); Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto (volantes); Joao Pedro (delantero).

