Independiente del Valle abre este 17 de septiembre 2025, a partir de las 19:30, una nueva ilusión continental. El equipo ecuatoriano recibe en su estadio al Once Caldas de Colombia por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El conjunto de Javier Ravanal arriba con un presente formidable. Es líder en el campeonato ecuatoriano con 12 puntos de diferencia sobre el segundo, Barcelona SC, y en la fase previa eliminó a Mushuc Runa, una de las revelaciones del torneo.

Más noticias:

Del otro lado aparece el equipo de Manizales, que pisa fuerte con la jerarquía de su máximo referente: Dayro Moreno. El delantero colombiano, que acaba de cumplir 40 años, es el máximo goleador de la liga de su país y de la Copa Sudamericana, con ocho goles.

Pese al gran momento de Moreno y del Once Caldas en la Sudamericana, el presente del equipo no es parejo dentro de la liga colombiana. En aquel torneo, el ‘Blanco Blanco’ ocupa la duodécima posición de la tabla.

Independiente del Valle y Once Caldas cuentan con títulos internacionales

El choque entre las escuadras también representará un enfrentamiento entre dos equipos que han ganado títulos a nivel internacional.

El plantel de Colombia cuenta con su Copa Libertadores de 2004, único campeonato continental con el que cuenta. A su vez, aquel título lo pone como uno de los dos clubes de su país que ha ganado el torneo, el otro es Atlético Nacional.

En el caso de Independiente del Valle, este cuenta con las Sudamericanas de 2019 y 2022. A su vez, también ganó la Recopa de 2023.

Por si quieres saber más:

Alineaciones de Independiente del Valle vs. Once Caldas

Independiente del Valle: Guido Villar (arquero); Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez (defensas); Jhegson Méndez, Juan Cazares, Jordy Alcívar, Darwin Guagua, Aaron Rodríguez (volantes); Claudio Spinelli (delantero).

Once Caldas: James Aguirre (arquero); Kevin Tamayo, Jáider Riquett, Kevin Cuesta, Juan David Cuesta (defensas); Robert Mejía, Mateo García, Mateo Zuleta, Luis Sánchez, Michael Barrios (volantes); Dayro Moreno (delantero).

Información extra: Los rayados

No te pierdas D-Bate