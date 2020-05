El argentino Emmanuel Martínez dice estar a favor de reducir los salarios en Barcelona

LEA TAMBIÉN

El volante argentino de Barcelona SC, Emmanuel Martínez, estaría dispuesto a dialogar con los directivos toreros una posible reducción salarial en beneficio de los demás trabajadores de la institución.

Xavier Salem, vicepresidente administrativo de los amarillos, aseguró que la directiva estableció una tabla de reducción salarial que, en el caso de la plantilla, va desde el 0 al 40%. Esto, según dijo, debido a que la paralización de las actividades supuso una afectación del 25% de los ingresos del club.



Ante ese panorama, el futbolista de 25 años manifestó estar a favor de disminuir sus ingresos, pues es consciente de la situación económica que atraviesa el club.



"Es real que está la posibilidad de la reducción de sueldos. Estamos predispuesto, y entendemos que la situación del club no es la mejor, no está teniendo ingresos”, comentó el gaucho en el programa Las Voces del Fútbol de Radio Caravana (750 AM) de Guayaquil.



Entre las motivaciones del exDeportivo Cuenca está el ayudar a los trabajadores que perciben menos ingresos. Por eso él y el resto de la plantilla estarían dispuestos a llegar un acuerdo con la dirigencia.



"Barcelona es un club grande que necesita solventar económicamente a varias personas. Nosotros estamos abiertos a llegar a un acuerdo (…) Si entendemos que esa plata es para alguien que tiene un salario menor, iremos para adelante. No es solo acá, sino en varios clubes”.



Sobre el mal arranque del ‘Ídolo del Astillero’ en la fase de grupos de la Copa Libertadores (en dos encuentros recibieron seis goles y son últimos del grupo con cero puntos), admitió que el equipo tuvo un bajo nivel en ambos encuentros, pero que también se debe reconocer las fortalezas de los rivales.



“Son de los dos mejores equipos del continente (Flamengo e Independiente del Valle). Por algo son los dos campeones del año pasado. Junior también es un equipo importante. Nos tocó un grupo durísimo”, sostuvo el futbolista, en relación al resto de equipos que conforman el Grupo A.



Martínez no ocultó sus deseos de volver a entrenar con sus compañeros, eso sí, con las medidas sanitarias correspondientes. También se mostró a favor de tener una mini pretemporada para tratar de volver a la competencia en las mejores condiciones.



El argentino dijo sentirse a gusto en Guayaquil. Comentó que, desde su llegada, a diario recibe mensajes de apoyo y cariño por parte de los aficionados en las redes sociales.



La confianza del DT Fabián Bustos y el presidente Carlos Alfaro Moreno fueron claves en su proceso de adaptación. Martínez fue titular en los ochos cotejos de los toreros en la Copa Libertadores.