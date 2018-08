Emirates dejará de ser el patrocinador del París SG

LEA TAMBIÉN

El PSG dejará de lucir en su camiseta el logo de la compañía áerea Emirates después de que la aeorlínea catarí haya confirmado a la AFP que ambas partes no renovarán de mutuo acuerdo” su contrato de patrocinio, que expirará 1 de julio de 2019.

“De común acuerdo, no renovaremos nuestro contrato con el PSG”, explicó un portavoz de la compañía a la AFP. “Este patrocinio ha sido beneficioso para Emirates, que ha reforzado su presencia no sólo en Francia sino también en Europa y en otros países de fútbol”.



El nombre de la aerolínea catarí lucía en la camiseta del campeón de Francia con el logo de 'Fly Emirates' desde 2006 y, según el diario L'Equipe, aportaba entre 25 y 30 millones de euros anuales en función de los resultados deportivos del club.



Según esta misma fuente, el presidente parisino Nasser Al-Khelaifi reclamaba 80 millones de euros, una cifra a la que la compañía no quería llegar.



A modo de comparación, el Mánchester United cobra actualmente algo más de 70 millones de euros anuales del fabricante de automóviles Chevrolet.