Emilio Gómez homenajeó a Andrés Gómez durante su primera participación en el Roland Garros

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Treinta años después del título del ecuatoriano Andrés Gómez, su hijo Emilio Gómez pisó por primera vez Roland Garros. Honró la memoria de su padre con un gran partido, pero no pudo evitar la derrota en cinco sets en primera ronda ante el italiano Lorenzo Sonego.

“Sentí la misma emoción que cuando mi padre batió a (André) Agassi” , había dicho Gómez 'Junior' cuando le preguntaron por lo que significó superar por primera vez las rondas de clasificación de un Grand Slam, precisamente en París.



Este 28 de septiembre de 2020, el jugador de 28 años y 155º mundial tenía la oportunidad de extender su sueño en París. En la pista tres, la peleó y llevó al italiano Sonego (46º) al quinto set, para caer en cuatro horas de juego (6-7 (6/8) , 6-3, 6-1, 6-7 (4/7) y 6-3).



“Son sentimientos encontrados, estoy un poco decepcionado por la derrota, pero hice todo lo que pude en la cancha. Fueron horas emocionales para mí y para mi familia. Estar acá y pasar la clasificación ya es un privilegio. Es la historia de mi papá y del país”, señaló.



Nunca antes este modesto tenista de 28 años (155º mundial) había sido capaz de colarse en uno de los cuatro Grand Slams. El destino quiso que fuera en la tierra batida de la gesta de su padre, cuando se cumplen 30 años.



En la primavera de 1990, en la 'vieja' Philippe Chatrier y ante una multitud, un Gómez que ya tenía 30 años logró el mayor éxito de su gran carrera, tras superar a un Agassi, que a sus 20 años estaba en plena ascenso.



De junio de 1990 a septiembre de 2020. En plena pandemia, Roland Garros está irreconocible: lluvia constante, bajas temperaturas y casi ni un alma en las pistas (solo pueden entrar 750 espectadores al día en todo el recinto) .



Ante unas 20 personas Emilio Gómez se bate el cobre con Sonego, con momentos brillantes, como la remontada que protagoniza en el tie break para llevarse la primera manga.



“En los chats de la familia he visto los mensajes y necesitarán un cardiólogo después de los tres partidos que he jugado acá” , desveló un tenista al que le hubiera gustado estrenarse "en la Philippe Chatrier o en la Suzanne Lenglen, contra Rafa (Nadal) o Novak (Djokovic)".



¿Y cómo vivió Andrés el momento histórico? "No hablé con él ni ayer ni hoy. Sabe cómo me manejo en estas situaciones, necesito mi espacio. Lo mejor era dejarme tranquilo", dijo Emilio.



"Tras la clasificación, cuando lo llamé, todavía lo noté un poco perdido, un poco nervioso. Se nos cortó la llamada y decidimos hablar mejor al día siguiente, esperar a que estuviera más tranquilo y se le bajaran las emociones", había explicado tras superar una clasificación en la que batió entre otros al favorito brasileño Thiago Seybot Wild, ganador de un ATP este año a sus 20 años.