El DT Ismael Rescalvo, preocupado por el nivel físico de los futbolistas

El entrenador de Emelec, el español Ismael Rescalvo, contó que habla a diario con su familia que está en Europa y que todos están bien. El DT ha tomado precauciones en Guayaquil por el problema mundial del covid-19.

Rescalvo admitió que su principal preocupación es conocer la fecha definitiva del reinicio del campeonato nacional. Aunque la LigaPro planteó que será en los primeros días de mayo, el técnico eléctrico no está seguro que sea así por el momento que vive el país.



“Es un poco extraña la situación. Nos cogió de sorpresa y me imagino para todo el mundo. Hay desesperación de ver que no hay fecha de regreso”, manifestó.



A pesar de que el plantel eléctrico al igual que el resto de clubes del fútbol ecuatoriano mantienen una rutina de trabajo en sus domicilios, la preocupación es el nivel físico de los futbolistas.



“Una cosa es parar tres o cuatros días, ya cuando se para más de dos semanas, la parte física se va perdiendo, este equipo siempre lo va a dar todo. Sabemos que este equipo tiene mucho que dar”, manifestó el técnico.

Rescalvo mantiene reuniones permanentes de teletrabajo con sus asistentes. Cada semana hacen una evaluación de la guía de ejercicios y de alimentación que llevan los integrantes de su equipo. Incluso manejan datos de los pesos de los futbolistas para evitar un aumento de peso en la paralización.



El equipo azul mantendrá la iniciativa de impulsar las campañas y los concursos para que los hinchas sigan en sus casas.