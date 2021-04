Emelec se recuperó y derrotó 3-2 a Olmedo, en Riobamba

Emelec sufrió para conseguir un triunfo en Riobamba. Con dificultad se impuso 3-2 ante el Olmedo con goles de Aníbal Leguizamón (24'), Facundo Barceló (49') y Lucas Sosa (85'). Para los locales lo hicieron Jaime Ayoví (14') y Danner García (90+2).



El 'Ciclón' intentó ser dominador. Por momentos tuvo más tiempo y de mejor manera el balón, pero no supo qué hacer con este. Llegaban al arco de Pedro Ortiz sin ideas claras y con juego colectivo que complicó, al menos durante los primeros 20 minutos, a los porteños.

Ayoví logró poner el primer tanto después de que sus compañeros del medio campo aprovecharan un error de Leguizamón. Bryan Rodríguez fue el encargado de habilitar a la 'Yoya', quien sacó un remate a ras de piso y batir al golero Ortiz.



Jaime Ayoví volvió a marcar en el fútbol ecuatoriano después de ocho años, tiempo que estuvo militando en clubes del extranjero. En el 2020, a pesar de que defendió a Guayaquil City y Liga de Portoviejo, no pudo marcar.

El gol fue el primero y único remate al arco que tuvo el Olmedo en el primer tiempo. A pesar de tener más el balón, no hicieron daño a un equipo que poco a poco se fue asentando en el campo de juego.



Facundo Barceló, Romario Caicedo, Joao Rojas y Sebastián Rodríguez fueron claves en el funcionamiento de Emelec. Con paciencia y orden táctico fueron adelantando líneas hasta conseguir el empate.



Leguizamón se redimió tras su error en el tanto de Olmedo. Pudo poner el 1-1 tras 'pescar' un balón en el área y sacar el remate que fue imposible para Gabriel Cevallos.



Después del gol, Emelec fue ganando protagonismo, llegando con más hombres al área y arrinconando a los defensores.



Jordan Rezabala, que era el motor de juego de los dueños de casa, fue bajando las revoluciones y al final tuvo que irse de la cancha porque el DT Pablo Trobbiani decidió sustituirlo por la expulsión de Jerry León.



El segundo de Emelec lo hizo Barceló, quien también aprovechó un pase preciso de cabeza en el área y sacó un remate potente. Ya es el goleador del torneo con cinco tantos.



El tercero, que cerró el marcador, lo hizo Sosa, quien debutó tras ser nacionalizado. Marcó después de un rebote que dejó Cevallos en un ​tiro libre de Rodríguez.



Al cierre del partido, Danner García puso el segundo para su equipo con un remate cruzado y al ángulo. Pero no fue suficiente para igualar el cotejo.



Con este triunfo, Emelec suma 13 puntos, los mismos que tiene Barcelona, pero sigue segundo por gol diferencia.