En Emelec confían en seguir en la pelea por la LigaPro y la Copa Ecuador

La plantilla de Emelec está enfocada en el partido de este 29 de septiembre ante Olmedo, por la fecha 27 de la LigaPro. Ellos esperan regresar a la zona de clasificación a los 'playoffs', ya que al momento son novenos con 36 puntos.

"Todos los rivales son difíciles, no podemos dar por ganado ningún partido. Nuestro objetivo es meternos entre los ocho mejores", dijo el uruguayo Nicolás Queiroz, la mañana de este 27 de septiembre.



El mediocampista recordó que Esteban Dreer, Joao Rojas, Dixon Arroyo y Bryan Carabalí tienen cuatro tarjetas amarillas. Si alguno de ellos vuelve a ser amonestado, se perderá el Clásico del Astillero, de la fecha 28.



Luego de su partido ante los riobambeños, la LigaPro se suspenderá, debido a las fechas FIFA. Según Óscar Bagüí, la paralización no les afecta, porque en esos días disputarán las semifinales de la Copa Ecuador, ante Liga de Quito.



"No nos va afectar en nada, nosotros tenemos copa y no vamos a parar", dijo el defensor, que considera que mantener el ritmo de juego les da ventaja sobre otros clubes. Los partidos por la copa serán el 3 y el 6 de octubre.