Emelec goleó al Guayaquil City y asciende en la tabla de la segunda etapa

Emelec goleó 3-0 al Guayaquil City, en el estadio George Capwell, por la tercera fecha de la segunda etapa. Brayan Angulo (40' y 65', de penal) y Ronaldo Johnson (80') anotaron los goles de la victoria que pone como candidato al equipo azul.

Los 'eléctricos' sumaron seis puntos, mientras que el Guayaquil City se queda en la décima posición con dos unidades. El cuadro celeste está comprometido con el descenso a la Serie B, ya que solo tiene 18 puntos en la tabla acumulada.



A Emelec le costó controlar el partido, pero la contudencia de su delantero Brayan Angulo le dio una victoria, que lo pone a soñar para ganar la segunda etapa y jugar la final con Liga de Quito.



Los 'eléctricos' contaron desde el primer minuto de juego con Joel López, su nuevo mediocampista. El argentino debutó en el club, a pocos días de que se entrenará con sus compañeros.



Emelec no tuvo problemas para controlar el balón, pero le costaba demasiado generar llegadas ofensivas. Recién a los 15 minutos llegó la primera oportunidad, con un remate desviado del delantero Brayan Angulo.



El Guayaquil City jugaba con cautela y le respondió con un cabezazo en el poste de José Luis Quiñónez, que por poco abre el marcador a los 16 minutos.



Los azules no encontraron los espacios para generar el juego rápido por las bandas y creaban pocas oportunidades de gol. Incluso, a los 21 minutos un tanto del 'Cuco' Angulo fue anulado por fuera de juego.



Fue en los últimos minutos del primer tiempo que Emelec destrabó el partido. En una gran jugada individual, el 'Cuco' Angulo dribló a Frascarelli y remató a puerta vacía para marcar el 1-0.





En la segunda parte, el Guayaquil City jugó con desesperación para obtener la igualdad y dejó los espacios para que el 'Bombillo' haga los contragolpes y liquide el compromiso.



Robert Burbano tuvo dos oportunidades frente al arco, antes de que el árbitro Juan Carlos Albarracín sentenciara un penal, por una falta de José Luis Quiñónez sobre Angulo. El 'Cuco' cobró el lanzamiento y sentenció el 2-0 a los 65 minutos.



Emelec se dedicó a tocar el balón, con el resultado ya controlado. Guayaquil City, plagado de limitaciones en su mediocampo y ofensiva, no generó opciones de gol y se llevó un tercer tanto, con un gol de cabeza de Ronaldo Johnson a los 80 minutos.



En la siguiente fecha, Emelec visitará al Independiente del Valle y Guayaquil City recibirá de local al Delfín.



Las alineaciones



Emelec: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Jorge Guagua (82', Hólger Matamoros), Leandro Vega, Ronaldo Johnson; Dixon Arroyo, Robert Burbano, Fernando Luna (82', Marlon Mejía), Joel López Pissano; Marlon de Jesús (71', Nicolás Queiroz), Brayan Angulo.





Guayaquil City: Damián Frascarelli; William Vargas, José Luis Quiñóñez, Jorge Hurtado, Walter Ayoví; Édison Caicedo, Flavio Caicedo, Pablo Mancilla (66', Jonathan Cevallos), Michael Hoyos, Renny Cabezas (74', Anderson Naula); Walberto Caicedo (59', Segundo Portocarrero).