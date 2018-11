Emelec goleó 4-1 a Guayaquil City y se mantiene puntero en la segunda etapa

LEA TAMBIÉN

Emelec goleó de visitante a Guayaquil City, por 4-1, y se mantiene en la punta de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Los tantos anotados pertenecieron a Brayan Angulo, Nicolás Queiroz y Romario Caicedo para Emelec, mientras que Walter Ayoví Corozo marcó para Guayaquil City.

La primera acción del partido favoreció a Emelec y vino a los 12 minutos. Romario Ibarra recibió el balón en la banda derecha, se acercó al área y envió un centro cruzado que Joel López Pissano recibió dentro. El mediocampista argentino intentó rematar con la zurda, pero el esférico se le fue por encima del poste superior.

Aunque la posesión del balón era en su mayor parte eléctrica, los centrocampistas no lograban penetrar en el tercer cuarto de cancha. Cuando llegaba la hora de profundizar, los del equipo de la ciudad presionaban en la defensa y obligaban a los azules a retroceder con la pelota.



El primer gol del partido vino de la mano de Brayan Angulo, que aprovechó un despiste de José Hurtado. El defensa recibió un pase, pero no logró detener el balón y este cayó ante los pies de Angulo, que no desperdició la oportunidad y anotó.



A los 33 vino el segundo gol para Emelec, gracias a Nicolás Queiroz. Envió un potente remate desde media distancia que el guardameta Damián Frascarelli no pudo detener. El balón tocó el travesaño superior y dio un rebote dentro de la línea de gol, para después salir despedido hacia fuera.



Jonathan Perlaza fue el primero en poner una acción clara para Guayaquil City, poco antes del final del primer tiempo. Tiró desde fuera del área, pero el portero Esteban Dreer reaccionó rápido y se movió hacia la derecha para mandar la pelota al córner. En el tiempo adicional del primer tiempo, Joao Rojas se quedó en un mano a mano con Fracarelli, pero el portero logró quedarse con el balón.



Emelec dio un tanto más para convertir el partido en goleada al inicio de la segunda parte. Al minuto 52, Romario Caicedo tomó el balón, burló un defensa y corrió hasta llegar al área rival. Allí, se enfrentó en un mano a mano con Fracarelli, pero el portero no alcanzó a llegar; Caicedo ya había rematado y la pelota pasó por debajo del arquero.



Aldair Vásquez estuvo cerca de poner el descuento para Guayaquil City, al quedarse frente a Dreer. Sin embargo, el portero eléctrico logró rechazar antes de que Vásquez disparara. Al 72, Dixon Arroyo recibió un balón del portero eléctrico, pero lo perdió de inmediato frente a Michael Hoyos que aprovechó la oportunidad y se llevó la pelota, pero el remate salió desviado por encima del poste superior.



En el minuto 80, el juez pitó un penal en favor de Guayaquil City, tras un empujón de Juan Carlos Paredes. Walter Ayoví Corozo fue el encargado de cobrar. Envió el balón hacia el costado izquierdo y Esteban Dreer no logró adivinarlo.



En el 87, el árbitro dictaminó un polémico tiro penal en favor de Emelec, por una supuesta mano de José Hurtado. Brayan Angulo fue el encargado de cobrar y colocó el balón en la parte superior del arco rival. Así, el goleador eléctrico conseguía el 4-1.