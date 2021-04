Emelec ganó 2-0 al Técnico Universitario y es el nuevo líder del campeonato ecuatoriano de fútbol

Emelec consiguió un triunfo clave en sus aspiraciones por ganar la etapa. El cuadro eléctrico se impuso 2-0 ante el Técnico Universitario en un duelo donde fue total dominador y que generó opciones que pudieron repercutir en un marcador más abultado.



Los goles fueron de Romario Caicedo y Facundo Barceló, pero los aplausos y los 'flashes' se los llevó Alejandro Cabeza. El delantero esmeraldeño estuvo preciso en pases y en ubicación en la cancha del estadio Capwell, la noche de este 18 de abril del 2021. Su juego ayudó a llevarse la marca de los defensores del equipo ambateño para dejar espacio a sus compañeros.



Emelec hizo el desgaste físico, pero también puso la pausa precisa para desesperar a su rival, que no tuvo más que una chance clara de gol que fue bien detenida por Pedro Ortiz.



Los azules llegaban con insistencia. En los primeros 10 minutos tuvo tres chances claras en los pies de Cabeza, Barceló y Sebastián Rodríguez, pero el golero Walter Chávez estuvo atento.



El primer gol llegó al minuto 34 en una jugada con el 'ADN' del DT Ismael Rescalvo. Cabeza puso un pase preciso para Romario Caicedo y este entró al área de Técnico para sacar un remate y abrir el marcador.



Los del Rodillo Rojo se vieron cercadosy sin ideas. Luis Congo, Henry Patta y el resto de jugadores en ofensiva no pudieron sostener la pelota para generar, al menos preocupación.



En el segundo tiempo, la insistencia de Facundo Barceló tuvo resultados. En los primeros 45 minutos tuvo dos chances claras, pero no fue hasta el 56 cuando pudo marcar su tanto. Logró superar a la defensa y a Chávez, con quien ya había tenido un duelo individual.



Con este resultado, Emelec se toma el liderato de la tabla de posiciones, con 20 puntos, desplazando a Barcelona al segundo lugar (18 puntos). Ahora se alista para su duelo del jueves por la Copa Sudamericana, ante Talleres de Córdoba.