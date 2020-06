Emelec buscará equipo para el futbolista uruguayo Nicolás Queiroz, tras su salida de Liga de Portoviejo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El mediocampista uruguayo Nicolás Queiroz no está en los planes del entrenador Ismael Rescalvo, para sumarse a la plantilla de Emelec. El charrúa, cuyos derechos pertenecen al cuadro porteño recientemente se desvinculó de Liga de Portoviejo.

“Supimos días atrás que su vínculo con LDUP no se iba a renovar. El club está haciendo gestiones de buscarle otro club y que pueda jugar”, dijo Rescalvo, respecto al posible regreso de Queiroz a Emelec.



El deportista no renovó su préstamo con Liga de Portoviejo, debido a supuestas deudas que tendría el club. Sin embargo, Rescalvo descartó que el deportista regresará a Emelec, club con el que tiene contrato vigente.



Emelec compró los derechos deportivos del uruguayo, que llegó bajo la venia del entrenador Mariano Soso, a mediados del 2018. El deportista no se consolidó como titular y tras la llegada de Rescalvo, decidieron cederlo a préstamo.