Emelec se complica por falta de goles

Daniel Angulo se sentía molesto en el último partido de Emelec, ante Técnico Universitario por la Copa Ecuador. El delantero se llevaba las manos a la cara, se levantaba la camiseta, se recogía la pantaloneta… Su falta de efectividad frente a la portería lo frustraba.

El atacante de 32 años asumió el puesto de centrodelantero titular en el cuadro eléctrico, tras la venta de Bryan Angulo al Cruz Azul de México, en agosto de 2019. Desde entonces, el ariete solo marcó dos goles, ambos en la LigaPro.



“Tenemos un saldo en rojo por esa parte (falta de goles), espero que el equipo pueda ganar y si llegan los goles, bienvenido sea”, dijo Angulo, que se apunta como estelar para el partido de mañana frente a Olmedo, en el estadio George Capwell, a las 16:30.



Angulo reconoció que por momentos se molesta consigo mismo en los partidos, debido a opciones claras de gol que no logra concretar. “Ahora tengo la regularidad que estaba buscando, de a poco estamos mejorando el nivel”, dijo el esmeraldeño, que hace dupla con el venezolano Edwuin Pernía.



El llanero llegó en julio, lleva un gol en el torneo nacional y dos en la Copa Ecuador. El llanero, que registra dos expulsiones desde su llegada, en junio, es resistido por la hinchada. En su último partido recibió pifias desde las gradas.



Carlos Alberto Juárez, goleador histórico del club, criticó a los dirigentes por cómo armaron la plantilla del 2019. A su criterio, “se apuraron” al confirmar los fichajes de la temporada, en la que también disputaron la Libertadores.



“Los delanteros que se quedaron (Daniel Angulo y Pernía) no están a la altura de Bryan Angulo. Más allá de eso, no hubo una buena búsqueda de refuerzos, solo uno de los extranjeros ha rendido”, dijo el exdeportista, que en el 2018 se postuló a la Presidencia del cuadro eléctrico.



La falta de efectividad ofensiva los mantiene, por ahora, fuera de la clasificación a los ‘playoffs’, en el noveno lugar. Igualan con 36 puntos con El Nacional, pero los capitalinos tienen mejor gol diferencia.



En esta temporada, los porteños marcaron 30 goles –un promedio de 1,2 tantos por partido-. Los dirigidos por Ismael Rescalvo tienen la peor ofensiva de los clubes que buscan la clasificación a la fase final, incluidos Deportivo Cuenca y Guayaquil City, que están en el puesto 10 y 11, en ese orden.



Rescalvo defiende su trabajo. Según él, hace cambios en su sistema ofensivo dependiendo las características del rival. “No por poner a dos hombres en punta haremos más goles”, dijo el estratega.



El español, que ya tiene cuatro meses al mando del equipo, cuenta que la plantilla se ajusta a su estilo de juego. A su parecer, además de los hombres en punta, el equipo busca desequilibrar con otros atacantes como Joao Rojas, Bryan Carabalí, Gabriel Cortez…



A Emelec le restan cuatro partidos. Tres de esos juegos se realizarán en Guayaquil, lo que a decir del DT Rescalvo puede ser una ventaja. Mañana los porteños recibirán a Olmedo, luego visitarán a Barcelona, se medirán ante Universidad Católica en Quito, y cerrarán la fecha 30 ante Mushuc Runa, en casa.