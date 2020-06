Emanuel Herrera, exjugador de Emelec, criticó el complejo de Samanes y denunció que el club le debía dinero

LEA TAMBIÉN

El delantero Emanuel Herrera, que actualmente juega en el Sporting Cristal de Perú, recordó su paso por Emelec, club en el que actuó entre el 2014 y el 2016. El delantero argentino criticó las instalaciones del club guayaquileño.

“Es un club grande que a la vez tiene sus cosas que son increíbles, que el predio de entrenamiento y esas cosas sean tan malo, precario. No estaba acostumbrado a esas cosas”, dijo el atacante gaucho, al periodista peruano Manuel Carranza.



Herrera formó parte del equipo eléctrico que consiguió el tricampeonato nacional, por lo que tiene buenos recuerdos en la parte deportiva. Sin embargo, reconoció que tuvo problemas, que prefirió no detallar.



“Fue increíble porque estuve en el tricampeonato, pero pasaron muchas cosas que prefiero no recordarlas porque no son buenas”, Emelec era el dueño de los derechos deportivos del deportista, además compró su carta pase.



Durante su estancia, el cuadro eléctrico tuvo que jugar de local fuera de Guayaquil, debido a la remodelación de su estadio. “A mí me toca el momento que estaban haciendo el estadio y teníamos que viajar tres horas para jugar en Manta que la cancha era durísima, malísima (estadio Jocay)”, dijo.



Aunque evitó dar detalles de los supuestos malos momentos que pasó en el club, reveló que el cuadro eléctrico tuvo una deuda con él, cuando fue transferido al Melgar peruano, antes de ser contratado por el Lobos, de la liga mexicana, en el 2017.



“Sale la posibilidad de México, la gente no sabe que la mitad del sueldo me la pagaba Melgar y la otra Emelec. A mitad de año les dije a Melgar que Emelec no me estaba pagando, me debía mucha plata, así que fui a Lobos”, mencionó.