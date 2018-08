El Nacional vs. Liga, un juego con 52 años de historia y 556 goles

LEA TAMBIÉN

El Nacional y Liga de Quito se enfrentan esta tarde, a las 15:30 en el Atahualpa, en un juego con tradición. Los equipos quiteños con más títulos locales (13 para los puros criollos y 10 para los universitarios) disputan su cotejo 217 por el torneo desde que se enfrentaron por primera vez en 1966.

Los clubes se reparten un triunfo este año. Sus jugadores y exfiguras dicen que este es un encuentro ‘bravo’. 556 conquistas se han marcado en este cotejo.

‘El Nacional me dio todo en la juventud’



Franklin Guerra conserva el corte militar de cabello que utilizó en el Colegio Eloy Alfaro de Quito. Ahí y en El Nacional aprendió sobre la disciplina que le permitió llegar a la Primera categoría. Ahora, está en Liga, equipo al que llegó este año tras ser capitán de los puros criollos.



El manabita, de 25 años, no oculta su cariño por el plantel rojo, donde se formó cuando se le consulta si es hincha de ese equipo. “Primero, me inicié en Liga de Portoviejo. La ‘Capira’ es el equipo al que le estoy agradecido. Después, El Nacional me lo dio todo. Estuve desde muy joven ahí, pero ahora defiendo a Liga”.



Para el manabita, el apoyo de sus familiares es lo más importante en su nueva etapa en LDU. Cuenta que ellos usualmente van a los estadios para ver sus encuentros. “Mi madre siempre va a verme y es la primera que me corrige”, cuenta el zaguero, que se ha ganado la titularidad con el técnico Pablo Repetto.



“Mi mamá es la que siempre habla sobre mi juego. Me dice cuando no estoy bien y esas cosas”.

‘Estaba prohibido saludar al rival’



La rivalidad entre El Nacional y Liga marcó a una generación de futbolistas. Así lo expresa Pietro Marsetti, quien jugó en ambos clubes. Asegura que en esa época saludar a los rivales era un ‘pecado’.

“Solo se daban la mano los capitanes para el sorteo. Nadie saludaba. Ni antes, ni después de los partidos”, dice el exmediocampista que fue campeón con los albos en 1990.



Marsetti recuerda los goles que marcó, los jugadores criollos que enfrentó y la expectativa que generaba este cotejo. “Era un duelo especial, porque jugaban los dos mejores equipos de la ciudad, en esa época”.



“Los tiempos han cambiado. Cuando yo jugaba, El Nacional era el más ganador del país y Liga era el segundo en importancia en Quito. Ahora los papeles se han invertido”, dice Marsetti.



Para el exvolante imbabureño, El Nacional perdió protagonismo en el fútbol local. Se transformó en “un simple participante”. A su criterio, eso hizo que este clásico perdiera emoción entre los hinchas.

‘Una lucha de clases en los ochenta’



Fabián Paz y Miño tiene el récord de mayor goleador en la historia de los partidos entre El Nacional y Liga de Quito. Con la camiseta de los criollos, en 20 años, el ‘Flaco’ le hizo 19 tantos a los albos. Para él, esos partidos eran de vida o muerte.



“En las formativas nos decían que ante Liga no se podía perder. Podíamos caer ante todos, menos contra Liga. Por eso nos preparábamos distinto en la semana”, dice el ‘Flaco’, quien es el goleador histórico del conjunto rojo con 163 anotaciones.



Paz y Miño asegura que el duelo entre albos y militares era “una lucha de clases”. Por una parte, él representaba a las Fuerzas Armadas y su rival, a los universitarios. “Siempre hubo pica entre militares y estudiantes. Era un duelo de clases que se resolvía en la cancha. Pero se lo hacía de forma sana”, aclara el exgoleador.



Asegura que el partido siempre ha sido especial. La rivalidad está intacta. “Hasta el año anterior Liga estuvo cerca de igualarnos. Se quedaron a un partido y seguimos siendo los mejores”, dice el ‘Flaco’.



‘Anoté seis goles el año 2016 en LDU’



El delantero Daniel Angulo salió de Liga de Quito con un distanciamiento con la directiva. Rodrigo Paz, el presidente honorario de los albos, criticó al esmeraldeño.



Las palabras de Paz fueron duras tras la participación del atacante “Ha sido un jugador indisciplinado y ocioso, que no ha aportado nada al equipo”, manifestó Paz.



Angulo anotó seis goles en 27 partidos y fue parte de la mala campaña del club. El 2016, la ‘U’ tuvo un desfile de tres entrenadores ese año. Sin embargo, Angulo sí jugó con el argentino Claudio Borghi, el uruguayo Álvaro Gutiérrez y terminó la temporada con Álex Aguinaga.



“Fue un año difícil con el equipo. Los malos resultados y la mala campaña generaron muchas críticas. No es verdad lo que se dijo a mi salida. Siempre asistí a los entrenamientos y anoté seis goles”, dijo el delantero.



Esta temporada, el DT Eduardo Favaro decidió vincularlo al rojo. Angulo es respetuoso de la ‘U’ y dice que no festejará un gol en caso de marcar hoy en el Atahualpa.