Conozca los partidos que albergará el estadio Rodrigo Paz por eliminatorias en 2020

En las próximas horas, la Ecuafútbol tiene previsto oficializar al estadio Rodrigo Paz Delgado, como el escenario en el que Ecuador jugará como local en las eliminatorias que se iniciarán en marzo. La decisión se toma luego de la imposibilidad de contar con el estadio Olímpico Atahualpa, que entrará en un proceso de remodelación o incluso de recontrucción.

El Rodrigo Paz no recibía un partido de eliminatorias desde el 16 de agosto del 2000. Ese día, Ecuador ganó 2-0 a Bolivia. Antes, el 29 de marzo del mismo año, la Tricolor, dirigida entonces por Hernán Darío Gómez se impuso, también por 2-0 a Venezuela, en el inicio del premundial que terminó con la clasificación de la Tricolor a Corea y Japón 2002.



Ecuador recibirá a cuatro selecciones en el año: la Uruguay de Edinson Cavani, la Colombia de James Rodríguez, Chile de Alexis Sánchez y a Perú de Paolo Guerrero.

Estos son los partidos y los meses de juego



Marzo 2020

Fecha 2

Ecuador vs. Uruguay



Septiembre 2020

Fecha 4

Ecuador vs. Colombia



Octubre 2020

Fecha 6

Ecuador vs. Chile



Noviembre 2020

Fecha 8

Ecuador vs. Perú