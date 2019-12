Tras anulación de elecciones, Federación de Morona Santiago sigue sin Directorio

LEA TAMBIÉN

La Federación Deportiva de Morona Santiago (FDMS) no tiene Directorio desde el 28 de noviembre del 2019 debido a la anulación de las elecciones por parte de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador (Fedenador). El administrador de entidad moronense, Cristian Valencia, es el único que se encuentra con funciones prorrogadas.

El 5 de noviembre del 2019, Marcelo Rivadeneira resultó electo presidente de la FDMS para el periodo 2019-2023. Sin embargo, el proceso eleccionario fue impugnado por Jefferson Jima y Rafael Loja, delegados técnico y financiero de la Secretaría del Deporte, así como por Mónica Heredia, representante de los deportistas.



Los tres argumentaron que no se acató la disposición de que el delegado de la fuerza técnica tiene voz, pero no tiene voto. Además, el documento que avala la participación del delegado de la Dirección de Salud de Morona Santiago no llegó con 48 horas de anticipación, como exige la normativa electoral. La Fedenador aceptó la impugnación y decidió que se hicieran nuevas elecciones.



Según Antonio Guevara, vicepresidente de Fedenador, hasta este 3 de diciembre del 2019, el Directorio encabezado por Rivadeneira tenía plazo para apelar la resolución de Fedenador. Pero, al no existir, las elecciones se pueden realizar de inmediato con los mismos actores y cumpliendo con las normas establecidas.



Guevara sugirió que se autoconvoquen los siete integrantes que se encontraban habilitados para las elecciones, incluidos quienes impugnaron las elecciones del 5 de noviembre. Allí, “deben nombrar un director y un secretario ad-hoc de la reunión y designar al Directorio”. El dirigente agregó que, no es factible de que esté un delegado de Fedenador porque la Ley no autoriza.



Ángel Bustamante, coordinador Zonal 6 de la Secretaría del Deporte, contó que se está redactando una resolución para ampliar el plazo de registro de nombramiento del Directorio del administrador general de la FDMS, Cristian Valencia. “Él seguirá en funciones hasta que haya otro Directorio”. En la actualidad, es el único representante legal para cualquier trámite administrativo.