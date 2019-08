Las elecciones de Barcelona SC serán el 5 de octubre de 2019

LEA TAMBIÉN

El tribunal electoral de Barcelona oficializó que el próximo 5 de octubre del 2019 se realizarán las elecciones presidenciales del club, en el estadio Monumental, desde las 09:00 hasta las 16:00. La fecha fue acordada por el organismo y el Directorio del cuadro porteño.

Según explicó Raúl Chávez, presidente del tribunal, el Directorio debe convocar a la elección hasta 25 días antes de la fecha establecida. Una vez que eso se cumpla, el tribunal tendrá tres días para presentar el padrón oficial.



La mañana de este 15 de agosto el tribunal presentó un ‘pre-padrón’, con la cantidad de socios que podrían votar. “Realizamos un estudio y una depuración, en el que determinamos que 6 726 socios podrían sufragar”, dijo.



La cifra se consiguió tras determinar el número de socios que serían mayores de edad hasta, cumplirían con dos años de antigüedad y no se hayan retrasado en 11 cuotas seguidas. La cifra en el padrón definitiva podría ser menor, si los habilitados no estarían al día en sus cuotas societarias.



“Hay que aclarar que esta lista no es definitiva. Por ejemplo hasta el 31 de julio solo el 52% de los 6 726 socios estaba al día en sus cuotas, solo ellos podrían votar”, explicó Chávez en rueda de prensa.

Este 15 de agosto inició el periodo de apelaciones e impugnaciones, con el que los socios podrán revisar su estado o refutar los nombres de personas que consideren no deberían integrar el padrón. El proceso se extenderá hasta el 31 de agosto.



Por otro lado, los candidatos a la presidencia podrán inscribir sus listas hasta 12 días antes de la elección. Según explicó Chávez, hasta el momento no han recibido comunicaciones para oficializar la candidatura de ningún interesado.



José Francisco Cevallos, presidente actual, adelantó que terciaría por la reelección, pero al momento no ha presentado los documentos ante el tribunal.