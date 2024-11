El Nacional atraviesa momentos convulsos y fricciones entre los futbolistas de la plantilla y jugadores a raíz de salarios impagos. Después de que se manifestase malestar en la escuadra, Marco Pazos, presidente del club, anunció que sí se cumplieron los últimos acuerdos por deudas.

Durante este 6 de noviembre del 2024, antes de que se lleve a cabo el consejo de presidentes de la Liga Pro, Pazos dialogó con los medios de comunicación. Allí este se refirió a los pronunciamientos de miembros del elenco y al pacto de que la taquilla de semifinales de la Copa Ecuador iría hacia los jugadores.

Más noticias:

Antes de que Pazos explique lo suscitado, Anthony Bedoya tomó la palabra por medio de sus redes sociales y se quejó de la situación. Allí este señaló que hubo promesas que no se cumplieron y no se realizan esfuerzos por los futbolistas.

Tras el pronunciamiento de Bedoya, desde la dirigencia de El Nacional se confirmó a EL COMERCIO que se pagó la mitad de un sueldo a los jugadores y alrededor de 70 dólares requeridos por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). A su vez, fuentes cercanas a la plantilla señalaron que la deuda es de cerca de cuatro meses y que se esperaba que la taquilla cubra, por lo menos, un mes de los valores.

¿Qué dijo Marco Pazos sobre los compromisos por deudas en El Nacional?

En su intervención previa al consejo de presidentes, este señaló que no hubo incumplimientos en torno a lo ofrecido. A su vez, este señaló que conversó con parte de los futbolistas para explicar la situación y sobre el pronunciamiento de Bedoya.

“Ofrecimos que el 100 por ciento de la taquilla, quitando los costos, se iba a entregar y se lo hizo. El problema es que a veces no entienden las razones. Les explicamos, ayer hablé con el capitán y algunos jugadores explicándoles esto. Hay gente que no lo asimila, quieren que entreguemos el 100% de la taquilla y que El Nacional se quede con los costos operativos y así no funciona. Tenemos que, por lo menos, cubrir, los costos son altos”, manifestó.

Con respecto a Bedoya, este señaló que habló con él. “Al final me dijo ‘sí, no sabía esto’. Pero ya estamos conversando, no pueden soltar algo así, aunque no pedimos que quiten sus versiones”, agregó.

¿Habrá salidas en El Nacional?

Con respecto al fin de la temporada y a potenciales movimientos en El Nacional, Pazos se refirió a la situación del arquero David Cabezas. El titular del ‘Bi-Tri’ sostuvo que existen posibilidades de que parta y se piensa en el jugador.

El directivo también sostuvo que la intención es mantener en el cargo de DT a Marcelo Zuleta. Pese a ello, la decisión de permanecer está en manos del entrenador.