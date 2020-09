Francisco Egas sobre el 'Piso 17': 'El tema anterior sí se nos fue de las manos'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se hizo eco de las palabras que emitió Gustavo Alfaro,entrenador de la Selección durante su presentación. El dirigente aseguró que apoya al argentino ante cualquier acto de indisciplina que se cometa en la Tri.

Alfaro, en su conferencia de prensa, aseguró que él entiende el fútbol con "lealtad y traiciones" y que si se siente traicionado, no tendrá piedad ante el infractor.



Egas, en una entrevista en Radio Diblu de Guayaquil, aclaró que no habrá "piedad" ante otro acto de indisciplina como el recordado caso del 'Piso 17' de la Copa América de Brasil 2019.



“Vamos a tratar de evitar a toda costa eso. Jugador que a mí me falle, seré muy tajante. El jugador debe ser inteligente y maduro, y saber que hoy se necesita otra cosa. Para mí, el problema radica en la cultura que se instaló en la Selección y mucho tiene que ver el comportamiento del dirigente”, aseguró Egas.



Egas reconoció que la situación con el anterior cuerpo técnico (Hernán Darío Gómez) se les fue de la mano.



“Si vamos dejando mensajes que todo está bien y el comportamiento no importa, dejaremos el mensaje equivocado y quizás no podríamos pedir al jugador que no lo haga, si nosotros mismo dejamos pasar o tapamos las cosas. Se necesita volver a empezar. El tema anterior sí se nos fue de las manos”, aclaró el principal de la Ecuafútbol.

​

Alfaro, en su rueda de prensa, también aclaró que al llegar a la Tri preguntó si había algún jugador al que no debía considerar en las próximas convocatorias. La respuesta fue clara. Todos pueden ser citados.



Ante esto, Egas puntualizó que serán llamados los que tengan ganas de defender a la selección y los que estén en mejor condiciones para hacerlo.



"Todos los jugadores son bienvenidos a la Selección, ya dependerá de ellos si quieren o no quieren venir. Serán llamados los jugadores que estén activos y en buen nivel en sus clubes", puntualizó.



Además aclaró que eventualmente se citarán a los experimentados. "Descartar por completo a los jugadores de más experiencia no tiene sentido, así como tampoco lo tiene descartar jóvenes que vienen en buen nivel"



En los planes de la FEF está bloquear (reservar) a los jugadores extranjeros hasta el 20 y que Alfaro de su primera nómina para debutar ante Argentina una semana después.



"Nosotros tenemos que hacer el bloqueo de los jugadores hasta el 20, creo que la FEF hará ese bloqueo será el 18, entiendo que Gustavo hará la convocatoria una semana después", dijo.