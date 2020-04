Francisco Egas apoya una intervención de la FIFA en la Ecuafútbol y no descarta un llamado a elecciones

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) está en una encrucijada legal con dos presidentes declarados. Después de la remoción de Francisco Egas como presidente a tercer vocal dentro del actual Directorio, el directivo Jaime Estrada ya puso en su perfil de redes sociales que es presidente de la FEF.

El directivo manabita incluso publicó un mensaje a través de un video. Sin embargo, Egas también defiende su nombramiento como presidente de la FEF. Egas anticipó que este lunes 27 de abril está enviando documentación a la FIFA, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a la Secretaría del Deporte sobre lo que está ocurriendo en la entidad. El mismo anuncio lo hizo el grupo de Estrada con el respaldo de seis dirigentes. Curiosamente, según Egas, el 30 de marzo estaba previsto que la FIFA avance en su plan de reformar los estatutos de la FEF.

El perfil de la cuenta de Twitter de Jaime Estrada



¿No hay riesgo de una intervención de la FIFA en el fútbol ecuatoriano? “No lo llamaría riesgo, lo llamaría consecuencia de nuestros actos. Si nuestros actos son bien intencionados, no hay que llegar a eso. No le tengo miedo a una intervención de la FIFA, que se reformen los estatutos y haya nuevas elecciones que quizá no las gane. Si tenemos que llegar hasta allá, que así sea”, dijo el domingo en la tarde en la primera conferencia de prensa.



Esa opinión volvió a ratificarse este lunes 27 de abril “Yo no tengo temor en que la FIFA haga una intervención en la FEF y que por lo menos nos ordenen jurídicamente. Tiene que respetarse el orden jurídico. Si tiene que existir una nueva elección para cambiar las autoridades que así sea, pero que se respete el orden jurídico”, volvió a repetir.

El perfil de Francisco Egas también consta que es presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Captura

Estrada tiene previsto enviar comunicados a las tres dependencias. También comenzó a sumar el respaldo de clubes como Barcelona, Emelec, Guayaquil City, 9 de Octubre, entre otros. Aún no se ha conocido qué pasos seguirá en los próximos días.



Está previsto que en estos días se mantengan reuniones. La LigaPro tampoco no ha hecho pronunciamientos públicos sobre el respaldo a algún directivo. La Secretaría del Deporte aclaró que hasta esta mañana sigue registrado como presidente a Francisco Egas.